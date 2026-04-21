Őrületes baleset Lengyeltótiban: többször megpördült és betonhídnak csapódott egy autó

Hídnak csapódott egy autó Lengyeltótiban. A mentők és a tűzoltók is rohantak a balesethez.

Többször megpördült és betonhídnak csapódott egy személykocsi Lengyeltótiban, a Fonyódi utcában. A járműben csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett. A helyszínre elsőként a helyi DELTA Kutató-mentő, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tagjai érkeztek ki, akik áramtalanították az autót.

Hozzájuk csatlakoztak a balatonboglári önkormányzati tűzoltók. Az érintett útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.