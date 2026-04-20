Most érkezett: brutális baleset történt az autópályán – forgalomkorlátozásra kell számítani

Egy a leállósávban várakozó személyautónak ütközött, majd a szalagkorlátot átszakítva letért az úttestről egy tehergépkocsi az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A brutális baleset Tárnok közelében történt hétfőn kora délután.

Brutális baleset történt az M7-es autópályán hétfőn, kora délután (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A brutális baleset miatt csak két sávon halad a forgalom

A műszaki mentést végző érdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a teherautót. Az érintett sztrádaszakaszon két sávon halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem április 20-án, 14 óra után pár perccel.