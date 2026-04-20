Most érkezett: brutális baleset történt az autópályán – forgalomkorlátozásra kell számítani
Egy teherautó átszakította a szalagkorlátot. A brutális baleset miatt az érintett sztrádaszakaszon két sávon halad a forgalom.
Egy a leállósávban várakozó személyautónak ütközött, majd a szalagkorlátot átszakítva letért az úttestről egy tehergépkocsi az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A brutális baleset Tárnok közelében történt hétfőn kora délután.
A brutális baleset miatt csak két sávon halad a forgalom
A műszaki mentést végző érdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a teherautót. Az érintett sztrádaszakaszon két sávon halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem április 20-án, 14 óra után pár perccel.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre