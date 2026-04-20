Tűzoltók, mentők és forgalomkorlátozás a Csík utcában
Összeütközött két személyautó Baján, a Csík utcában, a Szent Margit utcánál. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsit. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol forgalomkorlátozásra lehet számítani - írja a Katasztrófavédelem.
