Magyar Péterrel egyetért Mark Rutte és a társai is - Videó

Mint arról a Metropol is beszámolt, Patrióta nevű YouTube-csatorna e-mail-címére érkezett egy felvétel, amelyen Magyar Péter egykori barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget. Miközben a Tisza Párt elnöke hosszú ideje azzal vádolja a kormányt, hogy csak riogatnak a háborúval, addig ezen a kiszivárgott felvételen ő maga ismeri el, hogy „az lesz, g*ci nagy háború lesz!”

Miközben tehát Magyar Péter a szavazóinak arról hazudik, hogy a háború csak a kormány riogatása, addig a valóságban ő maga is tisztában van vele, hogy ez egy nagyon is valós veszély, ami rövid időn belül be fog következni...

Ezzel egyetért Mark Rutte is, aki a következőket mondta korábban: „Fel kell készülnünk egy olyan méretű háborúra, amit a nagyszüleink és a dédszüleink vívtak.” De mondott már olyat is, hogy: „Át kell állnunk a háborús gondolkodásra.”

Ursula von der Leyen pedig azt mondta: „Európának harcolnia kell! ”

„Eljött az ideje, hogy olyan katonákat küldjünk a frontra, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon.” - egészítette ki Manfred Weber.





