Kiderült, miért borul sötétbe a Madách tér ikonikus boltíve - mutatjuk a felelőst!

Újabb karakteres elemmel lesz szegényebb Budapest: megszűnhet a Madách téri boltív ikonikus világítása. A sokak által Erzsébetváros kapujaként emlegetett átjáró eddig nemcsak funkcionális, hanem látványában is meghatározó része volt a belvárosi városképnek, most azonban a fények kialszanak.

A Madách tér Budapest ikonikus helyszíne

A történet külön pikantériája, hogy az ügy nem hivatalos bejelentésből, hanem egy olvasói levélből jutott el a nyilvánossághoz, amelyet az Építészfórumnak küldött el egy helyi lakó.

A Budapesti Közművek (BKM) válaszában műszaki indokokra hivatkozik. Mint írják, a boltív világítása hosszú ideje közvilágítási funkciót lát el, azonban az ehhez szükséges infrastruktúra, vagyis a kapcsolószekrények és az elektromos hálózat nem közterületen, hanem az épület szerkezetében található, magántulajdonban.

A közműcég szerint a szálloda tulajdonosával folytatott egyeztetések után arra jutottak, hogy a jelenlegi rendszer hosszú távon nem fenntartható, mivel a berendezésekhez való hozzáférés a jövőben nem garantálható.

Megtudtuk: további problémát jelent, hogy az épület műemléki védelem alatt áll, így külső áramellátás kiépítése sem lehetséges. A BKM ezért a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetve a közvilágítás teljes átalakítása mellett döntött, és hagyományos utcai lámpák telepítésével oldaná meg a megvilágítást.

Az ingatlan tulajdonosa, a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. viszont egészen más képet fest az ügyről. Tájékoztatásuk szerint a társaság korábban konkrét, költségekkel és tervekkel alátámasztott javaslatot tett arra, hogy a világítás a jelenlegi formájában fennmaradhasson. Állításuk szerint a megoldás biztosította volna a hosszú távú működést úgy, hogy a kapcsolószekrények továbbra is az épületen belül maradnak, miközben a közműcég számára a szükséges hozzáférést is garantálták volna.

A társaság szerint azonban a Fővárosi Önkormányzat és a közműcég végül az ő bevonásuk nélkül döntött egy másik megoldás mellett.

Elhivatottak vagyunk a jellegzetes városképi karakter megőrzésében

– hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a hagyományos oszlopokra szerelt világítás szerintük kifejezetten romboló hatással lenne a környezetre, miközben az általuk javasolt megoldás költséghatékonyabb is lett volna.