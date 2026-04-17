Kiderült, miért borul sötétbe a Madách tér ikonikus boltíve - mutatjuk a felelőst!

A Budapesti Közművek műszaki okokra hivatkozva hagyományos utcai lámpákkal váltaná ki a rendszert. A Madách téri boltív jellegzetes világításának megszűnése egy olvasói levélből derült ki.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 05:00
Újabb karakteres elemmel lesz szegényebb Budapest: megszűnhet a Madách téri boltív ikonikus világítása. A sokak által Erzsébetváros kapujaként emlegetett átjáró eddig nemcsak funkcionális, hanem látványában is meghatározó része volt a belvárosi városképnek, most azonban a fények kialszanak.

Madách tér
A Madách tér Budapest ikonikus helyszíne 
Fotó: Nagy Zoltán /  MTI

A történet külön pikantériája, hogy az ügy nem hivatalos bejelentésből, hanem egy olvasói levélből jutott el a nyilvánossághoz, amelyet az Építészfórumnak küldött el egy helyi lakó. 

A Budapesti Közművek (BKM) válaszában műszaki indokokra hivatkozik. Mint írják, a boltív világítása hosszú ideje közvilágítási funkciót lát el, azonban az ehhez szükséges infrastruktúra, vagyis  a kapcsolószekrények és az elektromos hálózat nem közterületen, hanem az épület szerkezetében található, magántulajdonban.

A közműcég szerint a szálloda tulajdonosával folytatott egyeztetések után arra jutottak, hogy a jelenlegi rendszer hosszú távon nem fenntartható, mivel a berendezésekhez való hozzáférés a jövőben nem garantálható.

Megtudtuk: további problémát jelent, hogy az épület műemléki védelem alatt áll, így külső áramellátás kiépítése sem lehetséges. A BKM ezért a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetve a közvilágítás teljes átalakítása mellett döntött, és hagyományos utcai lámpák telepítésével oldaná meg a megvilágítást.

Az ingatlan tulajdonosa, a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. viszont egészen más képet fest az ügyről. Tájékoztatásuk szerint a társaság korábban konkrét, költségekkel és tervekkel alátámasztott javaslatot tett arra, hogy a világítás a jelenlegi formájában fennmaradhasson. Állításuk szerint a megoldás biztosította volna a hosszú távú működést úgy, hogy a kapcsolószekrények továbbra is az épületen belül maradnak, miközben a közműcég számára a szükséges hozzáférést is garantálták volna.

A társaság szerint azonban a Fővárosi Önkormányzat és a közműcég végül az ő bevonásuk nélkül döntött egy másik megoldás mellett.

Elhivatottak vagyunk a jellegzetes városképi karakter megőrzésében

 – hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a hagyományos oszlopokra szerelt világítás szerintük kifejezetten romboló hatással lenne a környezetre, miközben az általuk javasolt megoldás költséghatékonyabb is lett volna.

Az erzsébetvárosiak a közösségi médiában Mártha Imrét okolják.  A helyiek szerint az is kínos, hogy semmilyen kommunikáció nem volt az ügy kapcsán, így véletlenül derült fény arra, hogy nem lesz fény a boltívben. 

A BKM közléséből nyilvánvaló, hogy itt valami nagyon sántít,  sőt az látszik  a BKM az Építészfórumnak adott magyarázata alapján, hogy a BKM-et nem érdekli ez az egész

– írta egy felháborodott környékbeli.  

Korábban Karácsony Gergely azt nyilatkozta Mártha Imrével kapcsolatosan, hogy a választásokig nem foglalkozik az üggyel. A Fővárosi Közgyűlés már tavaly áprilisban megszavazta, hogy hívják vissza Márthát és másik négy önkormányzati cég vezetőjét, de Karácsony ezt nem hajtotta végre.

 

A Madách téri boltív története

A Madách téri árkádos épülettömb nem csupán egy átjáró, hanem egy soha meg nem valósult városépítészeti vízió maradványa. A komplexumot Wälder Gyula tervezte több neves építésszel együtt, és 1939-re készült el. Az eredeti elképzelések szerint innen indult volna az úgynevezett Erzsébet sugárút, egy elegáns, üzletekkel teli tengely, amely a Városligetig vezetett volna. A történelem azonban közbeszólt: a gazdasági világválság, majd a II. világháború, később pedig az anyagi források hiánya és a műemléki szempontok végleg elsodorták a tervet. A boltív így önmagában maradt – egy grandiózus, de be nem teljesült városi elképzelés jelképeként.


 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu