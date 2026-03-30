Gulyás Gergely Kristóf: Mártha Imrét is menesztenie kell Karácsonynak
Karácsony Gergely végrehajtja végre a közgyűlés döntését?
Jó reggelt! Úgy látszik, végre minden párt kezdi megérteni azt, amit mi a ciklus eleje óta mondunk. Mártha Imrének mennie kell.
2024 októbere óta mondjuk, hogy a nagy fővárosi cégek gyurcsányi vezetőinek mennie kell. Sok volt a botrány és még több az eltűnt közpénz. Többször konkrét javaslatot tettünk erre. Nagy nehezen sikerült közgyűlési többséget is raknunk a javaslat mögé. Kimondtuk tavaly áprilisban egyértelműen, hogy többek között Mártha Imrét is menesztenie kell Karácsonynak.
A főpolgármester feladata lett volna lépni – nem tette meg.
Azóta csak súlyosabb lett a helyzet.
420 milliós prémium, szabálytalan jutalmak, belső ellenőrök kirúgása.
Most a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság is egyhangú döntést hozott. Javaslatomra megerősítette a közgyűlés döntését, és felszólította a vezérigazgatót a lemondásra.
Ez egy elég egyértelmű helyzet. Ugye?
A kérdés most már az, hogy Karácsony Gergely végrehajtja-e végre a közgyűlés döntését.
Budapest vezetése nem lehet következmények nélküli. Márthának mennie kell!
– írja Gulyás Gergely Kristóf fővárosi képviselő a Facebookon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre