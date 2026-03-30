Gulyás Gergely Kristóf: Mártha Imrét is menesztenie kell Karácsonynak

Karácsony Gergely végrehajtja végre a közgyűlés döntését?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 12:49
Módosítva: 2026.03.30. 14:48
Jó reggelt! Úgy látszik, végre minden párt kezdi megérteni azt, amit mi a ciklus eleje óta mondunk. Mártha Imrének mennie kell.

2024 októbere óta mondjuk, hogy a nagy fővárosi cégek gyurcsányi vezetőinek mennie kell. Sok volt a botrány és még több az eltűnt közpénz. Többször konkrét javaslatot tettünk erre. Nagy nehezen sikerült közgyűlési többséget is raknunk a javaslat mögé. Kimondtuk tavaly áprilisban egyértelműen, hogy többek között Mártha Imrét is menesztenie kell Karácsonynak. 

A főpolgármester feladata lett volna lépni – nem tette meg.

Azóta csak súlyosabb lett a helyzet.

420 milliós prémium, szabálytalan jutalmak, belső ellenőrök kirúgása.

Most a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság is egyhangú döntést hozott. Javaslatomra megerősítette a közgyűlés döntését, és felszólította a vezérigazgatót a lemondásra.


 

Ez egy elég egyértelmű helyzet. Ugye?

A kérdés most már az, hogy Karácsony Gergely végrehajtja-e végre a közgyűlés döntését.

Budapest vezetése nem lehet következmények nélküli. Márthának mennie kell!

– írja Gulyás Gergely Kristóf fővárosi képviselő a Facebookon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
