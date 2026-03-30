Gulyás Gergely Kristóf: Mártha Imrét is menesztenie kell Karácsonynak

Jó reggelt! Úgy látszik, végre minden párt kezdi megérteni azt, amit mi a ciklus eleje óta mondunk. Mártha Imrének mennie kell.

2024 októbere óta mondjuk, hogy a nagy fővárosi cégek gyurcsányi vezetőinek mennie kell. Sok volt a botrány és még több az eltűnt közpénz. Többször konkrét javaslatot tettünk erre. Nagy nehezen sikerült közgyűlési többséget is raknunk a javaslat mögé. Kimondtuk tavaly áprilisban egyértelműen, hogy többek között Mártha Imrét is menesztenie kell Karácsonynak.

A főpolgármester feladata lett volna lépni – nem tette meg.

Azóta csak súlyosabb lett a helyzet.

420 milliós prémium, szabálytalan jutalmak, belső ellenőrök kirúgása.

Most a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság is egyhangú döntést hozott. Javaslatomra megerősítette a közgyűlés döntését, és felszólította a vezérigazgatót a lemondásra.





Ez egy elég egyértelmű helyzet. Ugye?

A kérdés most már az, hogy Karácsony Gergely végrehajtja-e végre a közgyűlés döntését.

Budapest vezetése nem lehet következmények nélküli. Márthának mennie kell!