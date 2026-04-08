Kilenc év töretlen hűség: Macus és Szofi hat tojással és újult erővel köszönti a tavaszt

Dömösön az élet nem áll meg: a legendás gólyapár idén is bebizonyította, hogy a szeretet minden távolságot legyőz. Míg Macus és Szofi fészkében hat tojás pihen, a kertben az összefogás ereje épít újjá mindent. Egy titkos adományozónak köszönhetően új raktár áll a madármentők szolgálatában, így az idei húsvét az újratervezés és a hála jegyében telt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 09:30
macus szofi birdmania madárpark márton vlad andrás tojás

Március 10-én, pontban 13 óra 17 perckor egy ismerős sziluett tűnt fel a Dunakanyar egén: Szofi, a hűséges tojó kilencedik alkalommal is hazatért. A több ezer kilométeres, veszélyekkel teli vándorlás után azonnal elfoglalta helyét párja, a szárnyaszegett Macus mellett. A hím, akit 2016-os sérülése óta nem emelhet a magasba a szárnya, azóta minden tavasszal várja párját az alacsony fészekállványon. Ez a különleges kötelék Macus és Szofi között tette Dömöst az ország egyik legkedveltebb madárbarát helyszínévé.

Macus és Szofi
Dömösön az élet nem áll meg: a legendás gólyapár, Macus és Szofi idén is bebizonyította, hogy a szeretet minden távolságot legyőz. Míg a fészekben hat tojás pihen, a kertben az összefogás ereje épít újjá mindent / Fotó: BirdMania Madárpark

Újratervezés és összefogás: Megújul a madárpark

Dömösön a húsvét is pont olyan munkanap, mint az év többi 364 napja: etetés, pakolás és takarítás tölti ki az órákat. Idén azonban egy különleges feladat is jutott az ünnepi időszakra. A még télen, a hó súlya alatt összerogyott régi raktársátor maradékait bontották el, és megkezdődött a nagy átpakolás.

Az új raktársátor nagyon menő lett! Hatalmas köszönet jár a titkos adományozónak, aki meglepett minket vele, amikor hírét vette, hogy a régi lehasalt a hó alatt. Ez a segítség tette lehetővé az ünnepi újratervezést, így most minden cucc tiszta és rendezett helyre kerülhetett

 – emlékszik vissza Márton Vlad András, a madárpark alapítója, aki boldogan mesélt a változásokról.

Hat tojás: Macus és Szofi a nyugalom szigetén

Míg a földön a sátorbontás és a cipekedés zajlott, a fészekben Szofi méltóságteljesen őrizte a jövőt. Idén nem döntöttek rekordot, de a hat tojás így is gyönyörű teljesítmény.

Egyáltalán nem baj, hogy maradt a hat tojás, ez se kevés!

 – mondja András mosolyogva.

Szofi felett is eljár lassan az idő, láthatóan fáradtabb minden évben, ezért én már évek óta nem ’viszontlátással’, hanem ’Isten veleddel’ köszönök el tőle ősszel. De ő mindig visszatér, és ez a hat tojás hat új élet ígérete, amiért Macus fáradhatatlanul dolgozik

– zárja a beszélgetést az elkötelezett férfi, aki szerint a szél ugyan még borzolja a tollakat és a sátorponyvát, de Dömösön a boldogság a lényeg. Macus és Szofi tizedik közös fészekalja hamarosan kikel, a madármentők pedig az új raktárnak hála, minden eddiginél felkészültebben várják a kis jövevényeket.

 

