Szerelem szárnyak nélkül: megérkezett az első tojás a dömösi gólyapár fészkébe

Vannak történetek, amiket nem az emberek, hanem a természet ír, mégis minden szavuk a kitartásról és az összetartozásról szól. Ilyen a dömösi BirdMania Madárpark két lakója, Macus és Szofi, a két gólya sorsa is. Macus egy baleset miatt már soha többé nem szelheti át az eget, otthona a mentőközpont biztonsága lett. Szerelme, Szofi azonban szabad, és minden ősszel engedelmeskedik a vándorösztönnek. Ám hiába a több ezer kilométernyi távolság és az afrikai tájak hívószava, a tojó szíve kilenc éve mindig ugyanoda húzza vissza: a földön maradt párja mellé, és már megvan az idei év első tojása is.

Macus és Szofi szerelme töretlen, már megvan az idei első tojás (Fotó: BirdMania)

A tavaszi várakozás idén is reménnyel telt meg. Alig tizennégy nappal azután, hogy Szofi újra landolt a dömösi fészekben, március 24-én este ünnepi pillanat tanúi lehettek a webkamera nézői. Márton András, a park vezetője meghatottan osztotta meg az örömhírt: 22 óra 57 perckor Szofi megmutatta az év első tojását. A szemfüles figyelők már tíz perccel korábban észrevették a változást a madár mozdulatain, és nem tévedtek.

Ezzel az apró fehér élettel kezdetét vette egy érzelmi hullámvasút, ami hónapokig tart majd. Most egy hónapnyi aggódás következik a kelésig, majd újabb hetek, amíg a fióka megerősödik és szárnyra kap. A dömösi madármentők számára ez nem csak biológia – ez egy véget nem érő körforgás, ahol minden évben a visszatérésért, a túlélésért és a következő tavaszért dobban a szív. Macus és Szofi története emlékeztet minket: a hűség nem szárnyak kérdése, hanem a szívé.