Hatalmas csattanásra lettek figyelmesek; mindkét irányba áll a forgalom az M1-esen

Egymásnak ütközött egy tehergépkocsi és egy személygépkocsi az M0-ás autóút ecseri felhajtójánál, Ecser térségében - írja a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van. Az M1-esen pedig mindkét irányban áll a forgalom, mutatjuk, miért.

Felborult egy kamion az M1-es autópályán Nagyigmándnál, mindkét irányba áll a forgalom

Szalagkorlátnak ütközött és felborult egy kamion az M1-es autópályán, Nagyigmánd térségében, a baleset miatt a sztráda mindkét oldalán megállították a forgalmat - közölte a katasztrófavédelem csütörtök reggel. Azt írták, hogy aki teheti, térjen le a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópontban; a torlódás meghaladta a 10 kilométert.