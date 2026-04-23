Hatalmas csattanásra lettek figyelmesek; mindkét irányba áll a forgalom az M1-esen
Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.
Egymásnak ütközött egy tehergépkocsi és egy személygépkocsi az M0-ás autóút ecseri felhajtójánál, Ecser térségében - írja a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van. Az M1-esen pedig mindkét irányban áll a forgalom, mutatjuk, miért.
Felborult egy kamion az M1-es autópályán Nagyigmándnál, mindkét irányba áll a forgalom
Szalagkorlátnak ütközött és felborult egy kamion az M1-es autópályán, Nagyigmánd térségében, a baleset miatt a sztráda mindkét oldalán megállították a forgalmat - közölte a katasztrófavédelem csütörtök reggel. Azt írták, hogy aki teheti, térjen le a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópontban; a torlódás meghaladta a 10 kilométert.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
