Pesterzsébet: 9 éves kisfiút gázolt halálra egy teherautó - Videó
Megúszhatja a börtönt a teherautó sofőrje, pedig meghalt miatta egy 9 éves fiú.
A férfi az iskola udvaráról hajtott ki a kamionnal, amikor kidöntött egy kőkerítést, a hatalmas kőtömb pedig éppen a gyerekre zuhant. A kisfiú azonnal meghalt. Édesanyja megsérült, őt lábsérüléssel vitték kórházba. A teherautót vezető 50 éves férfit a baleset után őrizetbe vették, de végül nem tartóztatták le - írja a Tények.
Most első fokon 1 év 10 hónap felfüggesztett fogházbüntetést kértek rá és évekre eltiltanák a vezetéstől is. Az ügyészség fellebbezett, mert ennél hosszabb eltiltást kérne.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre