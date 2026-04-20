Pesterzsébet: 9 éves kisfiút gázolt halálra egy teherautó - Videó

Megúszhatja a börtönt a teherautó sofőrje, pedig meghalt miatta egy 9 éves fiú.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.20. 10:20
A férfi az iskola udvaráról hajtott ki a kamionnal, amikor kidöntött egy kőkerítést, a hatalmas kőtömb pedig éppen a gyerekre zuhant. A kisfiú azonnal meghalt. Édesanyja megsérült, őt lábsérüléssel vitték kórházba. A teherautót vezető 50 éves férfit a baleset után őrizetbe vették, de végül nem tartóztatták le - írja a Tények. 

Most első fokon 1 év 10 hónap felfüggesztett fogházbüntetést kértek rá és évekre eltiltanák a vezetéstől is. Az ügyészség fellebbezett, mert ennél hosszabb eltiltást kérne.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu