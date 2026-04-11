Kampányzáró: Rákay Philip elmondta, milyen lenne Magyar Péter kormánya

A kampányzárót a budapesti Szentháromság téren tartották, ahol Rákay Philip ijesztő víziót festett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 20:10
orbán viktor Szijjártó Péter országgyűlési választás 2026 Választás 2026 kampányzáró Lázár János Békemenet országjárás

Orbán Viktor elképesztő sikerrel csinálta végig az országjárást, hiszen mindegyik állomáson rengetegen voltak kíváncsiak a beszédeire. A Békemenet óta felszántotta az országot, rengeteg emberrel beszélt, de a kampányzáró napján is sok helyre ellátogatott. És csak ezután jött ma az Egymillió kézfogás amelyet ma tartott a miniszterelnök és a Fidesz. Az eseménysorozat lényege, hogy 1 millió emberrel kezet fogott szombaton Orbán Viktor, és elmondta nekik, a béke és a biztonság kell Magyarországnak, így ők a biztos választás. A tömegnek a felvezető szövegében Rákay Philip egy szürreális képet festett: elmondta, hogy nézne ki egy tiszás kormány - írja a Ripost.

Rákay Philip
Rákay Philip elmondta, milyen lenne egy Tisza kormány
Fotó: Polyák Attila 

Nagyon sokan vagyunk ma itt

– kezdte Philip, majd egy ijesztő víziót festett fel.

Nem akarom senkinek elrontani a kedvét, tudom, hogy gyönyörű szombat estének indult… de elgondolkodtatok már, hogy az eddig bejelentett nevek alapján hogy nézne ki Magyar Péter álomkormánya?

- kérdezte.

Philip egyesével vette végig a lehetséges neveket, és mindenkinél odaszúrt.

A honvédelmi tárca kapcsán például így fogalmazott:

Ruszin-Szendi Romulusz… a Tisza Párt saját fejlesztésű, speciális vállról indítható tahója.


Majd ironikusan hozzátette:

Szinte látom magam előtt, ahogy zsírpárna-csatákat vezényel, és közben ordítja, hogy Slava Ukrajini.

A családügyek és ifjúságpolitika kapcsán Bódis Kriszta neve került szóba,  itt sem fogta vissza magát:

Azonnal kormányprogrammá emelné klasszikus meséink átírását… szigorúan az óvodai érzékenyítés jegyében.

A képzeletbeli jövőképet így festette le:

Csak úgy röpködnének a kansellők meg mindenféle hablegények… jönne Süsü, a gendersemleges sárkány, meg Lúdas Manyi.

Majd hozzátette:

A Jóisten kíméljen meg ezektől.

A kultuszminiszteri posztnál Nagy Ervin került szóba, amire a tömeg is hurrogással reagált.

Ez az intellektuálisan meglehetősen sivár, szegény plüssbalta…Konkrétan gróf Klebelsberg Kunó bársonyszékébe álmodja magát.

Majd hozzátette:

Neki Szent István vagy Zámbó Jimmy valószínűleg egyre megy.

A beszéd ezen pontján már a teljes koncepciót is kifigurázta:

Annyira abszurd, hogy néha azt várom, hogy a Monty Python lép elő a függöny mögül.

A hangulat azonban itt komolyabbra fordult. Philip három nevet külön is kiemelt:

  • Orbán Anita
  • Kármán András
  • Kapitány István
     

A globalista nagytőke lobbistái… a Tisza-kormány komprádor mesterhármasa.

Majd figyelmeztetett:

Ők nem vicces szándékkal jönnének… ez innentől kezdve komoly.

Rákay Philip elmondta: láttuk már ezt a műsort balos kormányok idején és  köszönjük szépen, nem kérünk belőlük.


És a záró üzenet :

Mi patrióták üzenjük: itt nem lesz világ globalistái, egyesüljetek. Amíg ezt akarjátok, mi leszünk a bot a küllők között.

 


 

 

