Kampányzáró: Rákay Philip elmondta, milyen lenne Magyar Péter kormánya

Orbán Viktor elképesztő sikerrel csinálta végig az országjárást, hiszen mindegyik állomáson rengetegen voltak kíváncsiak a beszédeire. A Békemenet óta felszántotta az országot, rengeteg emberrel beszélt, de a kampányzáró napján is sok helyre ellátogatott. És csak ezután jött ma az Egymillió kézfogás amelyet ma tartott a miniszterelnök és a Fidesz. Az eseménysorozat lényege, hogy 1 millió emberrel kezet fogott szombaton Orbán Viktor, és elmondta nekik, a béke és a biztonság kell Magyarországnak, így ők a biztos választás. A tömegnek a felvezető szövegében Rákay Philip egy szürreális képet festett: elmondta, hogy nézne ki egy tiszás kormány - írja a Ripost.

Rákay Philip elmondta, milyen lenne egy Tisza kormány

Nagyon sokan vagyunk ma itt

– kezdte Philip, majd egy ijesztő víziót festett fel.

Nem akarom senkinek elrontani a kedvét, tudom, hogy gyönyörű szombat estének indult… de elgondolkodtatok már, hogy az eddig bejelentett nevek alapján hogy nézne ki Magyar Péter álomkormánya?

- kérdezte.

Philip egyesével vette végig a lehetséges neveket, és mindenkinél odaszúrt.

A honvédelmi tárca kapcsán például így fogalmazott:

Ruszin-Szendi Romulusz… a Tisza Párt saját fejlesztésű, speciális vállról indítható tahója.



Majd ironikusan hozzátette:

Szinte látom magam előtt, ahogy zsírpárna-csatákat vezényel, és közben ordítja, hogy Slava Ukrajini.

A családügyek és ifjúságpolitika kapcsán Bódis Kriszta neve került szóba, itt sem fogta vissza magát:

Azonnal kormányprogrammá emelné klasszikus meséink átírását… szigorúan az óvodai érzékenyítés jegyében.

A képzeletbeli jövőképet így festette le:

Csak úgy röpködnének a kansellők meg mindenféle hablegények… jönne Süsü, a gendersemleges sárkány, meg Lúdas Manyi.

Majd hozzátette:

A Jóisten kíméljen meg ezektől.

A kultuszminiszteri posztnál Nagy Ervin került szóba, amire a tömeg is hurrogással reagált.

Ez az intellektuálisan meglehetősen sivár, szegény plüssbalta…Konkrétan gróf Klebelsberg Kunó bársonyszékébe álmodja magát.

Majd hozzátette:

Neki Szent István vagy Zámbó Jimmy valószínűleg egyre megy.

A beszéd ezen pontján már a teljes koncepciót is kifigurázta:

Annyira abszurd, hogy néha azt várom, hogy a Monty Python lép elő a függöny mögül.

A hangulat azonban itt komolyabbra fordult. Philip három nevet külön is kiemelt:

Orbán Anita

Kármán András

Kapitány István



A globalista nagytőke lobbistái… a Tisza-kormány komprádor mesterhármasa.

Majd figyelmeztetett:

Ők nem vicces szándékkal jönnének… ez innentől kezdve komoly.

Rákay Philip elmondta: láttuk már ezt a műsort balos kormányok idején és köszönjük szépen, nem kérünk belőlük.