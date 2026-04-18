RETRO RÁDIÓ

Hétfőtől ősziesebb arcát láthatjuk az időjárásnak

Nem érdemes otthon hagyni az esernyőnket hétfőtől. A napsütéses tavaszi időjárást felváltja a borús, esős idő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.18. 06:00
időjárás zápor április köpönyeg

A hétvégén még többnyire napos, kellemes időjárásra számíthatunk, 19-20 fokos maximumokkal. Azonban a jövőhét elejére gyors változás várható, ugyanis erősen felhős, szeles időre van kilátás, helyenként pedig zápor is előfordulhat.

Változékony időjárásra van kilátás
Változékony időjárásra van kilátás Fotó: Pixabay

Időjárás előrejelzés:

Szombaton a nap első felében még sok lesz a napsütés, később északkelet felől megnövekszik a felhőzet. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Kellemes, 19-20 fok körüli maximumokra számíthatunk.

Vasárnap északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a szél is egyre élénkebbé válik. Délutántól nyugaton elszórtan alakulhatnak ki záporok. A hőmérséklet egyelőre még 20 fok körül marad.

Hétfőn erősen felhős, szeles idő körvonalazódik, helyenként záporokkal. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet 12 és 18 fok között alakulhat.

Kedden többnyire borongós idő valószínű, szórványosan záporral, akár zivatarral. Az északias szél élénk, időnként erős lesz. Napközben 12-17 fok közötti értékeket mérhetünk - számolt be róla a Köpönyeg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu