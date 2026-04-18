Hétfőtől ősziesebb arcát láthatjuk az időjárásnak

A hétvégén még többnyire napos, kellemes időjárásra számíthatunk, 19-20 fokos maximumokkal. Azonban a jövőhét elejére gyors változás várható, ugyanis erősen felhős, szeles időre van kilátás, helyenként pedig zápor is előfordulhat.

Időjárás előrejelzés:

Szombaton a nap első felében még sok lesz a napsütés, később északkelet felől megnövekszik a felhőzet. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Kellemes, 19-20 fok körüli maximumokra számíthatunk.

Vasárnap északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a szél is egyre élénkebbé válik. Délutántól nyugaton elszórtan alakulhatnak ki záporok. A hőmérséklet egyelőre még 20 fok körül marad.

Hétfőn erősen felhős, szeles idő körvonalazódik, helyenként záporokkal. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet 12 és 18 fok között alakulhat.

Kedden többnyire borongós idő valószínű, szórványosan záporral, akár zivatarral. Az északias szél élénk, időnként erős lesz. Napközben 12-17 fok közötti értékeket mérhetünk - számolt be róla a Köpönyeg.