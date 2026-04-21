Életéért küzd az ötéves kis hős, aki megmentette a testvérét
Elképesztő bátorságról tett tanúbizonyságot a kisfiú. A hőst életmentő gépre kellett kapcsolni.
Az ötéves Ashkan Thibodeaux megmentette kistestvére, Wyatt életét, aki húsvét vasárnap egy patakot fedezett fel az amerikai Minnesota állambeli Itasca megyében. Ám a felfedezést egy rettenetes baleset, majd egy elképesztő életmentés követte... Pontosabban két elképesztő életmentés követte. A hős kisfiút életfenntartó gépre kellett tenni és továbbra is az életéért küzd.
Hős lett az ötéves kisfiú: megmentette öccsét a jeges patakból, most ő küzd az életéért
A jelentések szerint Wyatt a jéghideg patakba esett, életét azonban megmentette bátyja, Ash, aki gondolkodás nélkül sietett a testvére segítségére, és visszavezette őt a partra. Az ijesztő helyzet azonban itt még nem ért véget, mivel Ash nem tudta magát kihúzni a hideg patakból, és alig tudott a felszínen maradni.
Az Itasca megyei seriffhivatal helyettesei és a mentőcsapatok rohantak a patakhoz, és biztonságba helyezették az ötéves gyermeket. Több mint hat órán át folytatták az újraélesztést, miközben Ash-t helikopterrel szállították kórházba.
„Meglátta a veszélyt, és beugrott, hogy megmentse a testvérét: biztonságba vezette, és megmentette az életét. Most pedig Ashkan küzd a saját életéért” – áll egy GoFundMe-oldalon, amelyet a fiú gyógyulására gyűjtött adományok céljából hoztak létre.
A beszámolók szerint az ötéves kisfiút több mint 24 órán át ideiglenes életfenntartó berendezésre kapcsolták, amíg a szervezete újra működésbe nem lépett.
Ashkan bátorsága mindannyiunkat emlékeztet a szeretet és az önzetlenség erejére
– áll az adománygyűjtő oldalon.
Ash édesapja, Nick Adams, újabb híreket osztott meg gyermeke állapotáról, április 17-én:
„Ma újabb nagy lépést tett előre Ash! Mivel a mája jól működik, az orvosok Tylenolt adhatnak neki, hogy jobban szabályozzák a testhőmérsékletét. A vesefunkciója stabil, és még mindig nem kellett visszatérnie a dialízisre. Kivették a légcsövét, és mindenféle hangot hallottunk, amikor végre használhatta azokat a hangszálait, amelyekre annyira büszke.”
Az édesapa hozzátette, hogy gyermeke már felült az ágyban a fizikoterápia alatt, és minden izmát használta, kivéve a gyomorbeavatkozások miatt még gyógyuló hasizmait.
„Olyan nagy előrelépés ez, és olyan sok minden van, ami reményt ad. Ma volt az első nap, amikor úgy tűnt, hogy Ash megérti az osztálytársaitól kapott zöld szíveket, a falán lévő képeket, a jókívánságokat, a lufikat és a plüssállatokat” – idézte Nick Adams szavait a Daily Star.
