Életéért küzd az ötéves kis hős, aki megmentette a testvérét

Az ötéves Ashkan Thibodeaux megmentette kistestvére, Wyatt életét, aki húsvét vasárnap egy patakot fedezett fel az amerikai Minnesota állambeli Itasca megyében. Ám a felfedezést egy rettenetes baleset, majd egy elképesztő életmentés követte... Pontosabban két elképesztő életmentés követte. A hős kisfiút életfenntartó gépre kellett tenni és továbbra is az életéért küzd.

Hős lett az ötéves kisfiú: megmentette öccsét a jeges patakból, most ő küzd az életéért

A jelentések szerint Wyatt a jéghideg patakba esett, életét azonban megmentette bátyja, Ash, aki gondolkodás nélkül sietett a testvére segítségére, és visszavezette őt a partra. Az ijesztő helyzet azonban itt még nem ért véget, mivel Ash nem tudta magát kihúzni a hideg patakból, és alig tudott a felszínen maradni.

Az Itasca megyei seriffhivatal helyettesei és a mentőcsapatok rohantak a patakhoz, és biztonságba helyezették az ötéves gyermeket. Több mint hat órán át folytatták az újraélesztést, miközben Ash-t helikopterrel szállították kórházba.

„Meglátta a veszélyt, és beugrott, hogy megmentse a testvérét: biztonságba vezette, és megmentette az életét. Most pedig Ashkan küzd a saját életéért” – áll egy GoFundMe-oldalon, amelyet a fiú gyógyulására gyűjtött adományok céljából hoztak létre.

A beszámolók szerint az ötéves kisfiút több mint 24 órán át ideiglenes életfenntartó berendezésre kapcsolták, amíg a szervezete újra működésbe nem lépett.

Ashkan bátorsága mindannyiunkat emlékeztet a szeretet és az önzetlenség erejére

– áll az adománygyűjtő oldalon.

Ash édesapja, Nick Adams, újabb híreket osztott meg gyermeke állapotáról, április 17-én:

„Ma újabb nagy lépést tett előre Ash! Mivel a mája jól működik, az orvosok Tylenolt adhatnak neki, hogy jobban szabályozzák a testhőmérsékletét. A vesefunkciója stabil, és még mindig nem kellett visszatérnie a dialízisre. Kivették a légcsövét, és mindenféle hangot hallottunk, amikor végre használhatta azokat a hangszálait, amelyekre annyira büszke.”

Az édesapa hozzátette, hogy gyermeke már felült az ágyban a fizikoterápia alatt, és minden izmát használta, kivéve a gyomorbeavatkozások miatt még gyógyuló hasizmait.