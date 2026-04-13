Szomorú évforduló a mai, a budapesti közösségi közlekedés történetében
Április 13-a az a nap, amikor az egyesült királyságban „megszületett” James Bond, a máig töretlen népszerűségnek örvendő titkos ügynök. Nekünk magyaroknak, de főleg a budapestieknek azonban nem emiatt, hanem egy sokkal tragikusabb HÉV-baleset miatt emlékezetes ez a dátum.
Sikolyok, vér és törmelék borította el a pesti délutánt, amikor egy fék nélkül száguldó HÉV áttörte a korlátokat és a tehetetlen tömegbe csapódott a Boráros téren 1978. április 13-án. A HÉV-balesetben tucatnyian vesztették életüket, miközben a roncsok közé szorult túlélők az életükért könyörögtek a romok alatt.
HÉV-baleset a Boráros téren
A békésen várakozó utasoknak esélyük sem volt a menekülésre, amikor 48 évvel ezelőtt, 1978. április 13-án délután 5 óra körül a Boráros téren a hatalmas szerelvény fékezés nélkül berobbant az állomásépületbe, darabokra zúzva mindent, ami az útjába került. A becsapódás ereje olyan brutális volt, hogy a kocsi kettészakította a várótermet, maga alá temetve a munkából és iskolából hazafelé tartó gyanútlan embereket. Miközben a környéket elárasztották a mentőszirénák, a szemtanúk sokkos állapotban nézték végig, ahogy a roncsok közül vérző áldozatokat emelnek ki a tűzoltók. A tragédiát egy végzetes mulasztássorozat okozta. A Boráros téri katasztrófa emléke azóta is kísérti a fővárost, mint a magyar vasúttörténet egyik legvéresebb és legértelmetlenebb drámája.
MUCH Cirkuszfesztivál 2026
A Trafó és a OneTwoMany Collective szervezésében megvalósuló MUCH Cirkuszfesztiválon külföldi és hazai előadások mutatkoznak be április 12. és 18. között. Az idei program keretében érkezik a brazil Diana Salles, a cseh Eliška Brtnická csapata, az ír Darragh McLoughlin, illetve a magyar OneTwoMany Collective. A fesztivált idén a MUCH More Showcase zárja, egy régiós cirkuszi szemle feltörekvő művészekkel.
A 007-es ügynök színre lép
Immár 73 éve annak, hogy az Egyesült Királyságban megjelent Ian Fleming első regénye, ami a James Bond - Casino Royale címet kapta. Ezzel 1953. április 13-án elindult a világ egyik leghíresebb titkos ügynökének karrierje, amely mind a mai napig töretlen. Csak az első, Casino Royale című regényt már többször is feldolgozták a James Bond-franchise történetében.
Fehér László: Művek az 1980-as évekből – kiállítás az Einspach & Czapolai Fine Artban
Az Einspach & Czapolai Fine Art kiállításán válogatás látható Fehér László 1980-as években készült festményeiből. A művész festészetének egyik meghatározó korszaka ez az évtized, amikor a személyes emlékezet, a kollektív történeti tapasztalat és egyes esetekben a fotografikus képi források sajátos festői nyelvvé formálódtak. A gyakran elmosódó, áttetsző alakok a múlt és az emlékezés töredékességére reflektálnak. Az ekkor született kompozíciók egyszerre idézik meg a személyes emlékezés intim terét és a történelem kollektív tapasztalatát. A kiállítás április 19-ig látogatható.
185 évvel ezelőtt tiltották meg a magyar katolikus papoknak a vegyes házasságok megáldását
A vegyes házasságok kérdése a 19. századi Magyarország egyik legégetőbb vallási és politikai konfliktusa volt, amelyben XVI. Gergely pápa határozott fellépése kulcsszerepet játszott. Vegyes házasságnak azokat a frigyeket nevezték, amelyeket egy katolikus és egy nem katolikus, de megkeresztelt keresztény – Magyarországon leggyakrabban református vagy evangélikus – fél kötött egymással. A tiltást a katolikus egyház azzal indokolta, hogy a vegyes házasságok veszélyeztették a katolikus fél hitét, illetve kérdésessé tették a születendő gyermekek vallási nevelését.
Közös többszörös – kiállítás a Hungarian Art & Businessben
A Közös többszörös című tárlat az európai sokszorosított grafika több mint fél évezredes történetét mutatja be a régi mesterektől a kortárs törekvésekig, a hagyományos technikáktól egészen a mai, kísérletező formákig. A Hungarian Art & Business kiállítása időben és térben is átfogó képet ad a műfaj sokszínűségéről, miközben az eltérő alkotói attitűdökön és technikai megoldásokon keresztül érzékelteti a grafikai gondolkodás változatosságát és folyamatos megújulását. A tárlat április 19-ig látogatható.
Öt helyszínen várja ma a véradókat a Vöröskereszt
- 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
- 8:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204 Budapest, Köves út 1.)
- 14.00–19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 13:00-18:00 óra között a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban (1085 Budapest, Horánszky utca 18.)
- 14:00-17:00 óra között a Hélia Hotelben (1133 Budapest, Kárpát u. 62-62.)
Változóan felhős égbolt lesz felettünk
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint ma továbbra is változó felhőzet lesz jellemző, és ezekből csak elszórtan alakulhat ki zápor. A keleti szél többfelé megélénkül. Hajnalban -2 és +6 fok közötti értékek várhatók, délután pedig 13–19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
