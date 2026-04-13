RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Szomorú évforduló a mai, a budapesti közösségi közlekedés történetében

Április 13-a az a nap, amikor az egyesült királyságban „megszületett” James Bond, a máig töretlen népszerűségnek örvendő titkos ügynök. Nekünk magyaroknak, de főleg a budapestieknek azonban nem emiatt, hanem egy sokkal tragikusabb HÉV-baleset miatt emlékezetes ez a dátum.

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.04.13. 06:30
ez lesz ma HÉV James Bond

Sikolyok, vér és törmelék borította el a pesti délutánt, amikor egy fék nélkül száguldó HÉV áttörte a korlátokat és a tehetetlen tömegbe csapódott a Boráros téren 1978. április 13-án. A HÉV-balesetben tucatnyian vesztették életüket, miközben a roncsok közé szorult túlélők az életükért könyörögtek a romok alatt.

HÉV-baleset 20250731_Budapest_Ikonikus helyek_Boráros tér_GR_MW (03)
A Boráros tér a mai napig őrzi a 48 évvel ezelőtti HÉV-baleset fájó emlékeit. Fotó: Gáll Regina / Metropol

HÉV-baleset a Boráros téren

A békésen várakozó utasoknak esélyük sem volt a menekülésre, amikor 48 évvel ezelőtt, 1978. április 13-án délután 5 óra körül a Boráros téren a hatalmas szerelvény fékezés nélkül berobbant az állomásépületbe, darabokra zúzva mindent, ami az útjába került. A becsapódás ereje olyan brutális volt, hogy a kocsi kettészakította a várótermet, maga alá temetve a munkából és iskolából hazafelé tartó gyanútlan embereket. Miközben a környéket elárasztották a mentőszirénák, a szemtanúk sokkos állapotban nézték végig, ahogy a roncsok közül vérző áldozatokat emelnek ki a tűzoltók. A tragédiát egy végzetes mulasztássorozat okozta. A Boráros téri katasztrófa emléke azóta is kísérti a fővárost, mint a magyar vasúttörténet egyik legvéresebb és legértelmetlenebb drámája.

MUCH Cirkuszfesztivál 2026

Trafó és a OneTwoMany Collective szervezésében megvalósuló MUCH Cirkuszfesztiválon külföldi és hazai előadások mutatkoznak be április 12. és 18. között. Az idei program keretében érkezik a brazil Diana Salles, a cseh Eliška Brtnická csapata, az ír Darragh McLoughlin, illetve a magyar OneTwoMany Collective. A fesztivált idén a MUCH More Showcase zárja, egy régiós cirkuszi szemle feltörekvő művészekkel.

A 007-es ügynök színre lép

Immár 73 éve annak, hogy az Egyesült Királyságban megjelent Ian Fleming első regénye, ami a James Bond - Casino Royale címet kapta. Ezzel 1953. április 13-án elindult a világ egyik leghíresebb titkos ügynökének karrierje, amely mind a mai napig töretlen. Csak az első, Casino Royale című regényt már többször is feldolgozták a James Bond-franchise történetében.

Fleming And Art Work
Ian Fleming, akinek James Bond karakterét és a 007-es izgalmas kalandjait köszönhetjük. Fotó: Horst Tappe /  Getty Images

Fehér László: Művek az 1980-as évekből – kiállítás az Einspach & Czapolai Fine Artban

Az Einspach & Czapolai Fine Art kiállításán válogatás látható Fehér László 1980-as években készült festményeiből. A művész festészetének egyik meghatározó korszaka ez az évtized, amikor a személyes emlékezet, a kollektív történeti tapasztalat és egyes esetekben a fotografikus képi források sajátos festői nyelvvé formálódtak. A gyakran elmosódó, áttetsző alakok a múlt és az emlékezés töredékességére reflektálnak. Az ekkor született kompozíciók egyszerre idézik meg a személyes emlékezés intim terét és a történelem kollektív tapasztalatát. A kiállítás április 19-ig látogatható.

185 évvel ezelőtt tiltották meg a magyar katolikus papoknak a vegyes házasságok megáldását

A vegyes házasságok kérdése a 19. századi Magyarország egyik legégetőbb vallási és politikai konfliktusa volt, amelyben XVI. Gergely pápa határozott fellépése kulcsszerepet játszott. Vegyes házasságnak azokat a frigyeket nevezték, amelyeket egy katolikus és egy nem katolikus, de megkeresztelt keresztény – Magyarországon leggyakrabban református vagy evangélikus – fél kötött egymással. A tiltást a katolikus egyház azzal indokolta, hogy a vegyes házasságok veszélyeztették a katolikus fél hitét, illetve kérdésessé tették a születendő gyermekek vallási nevelését.

Közös többszörös – kiállítás a Hungarian Art & Businessben

Közös többszörös című tárlat az európai sokszorosított grafika több mint fél évezredes történetét mutatja be a régi mesterektől a kortárs törekvésekig, a hagyományos technikáktól egészen a mai, kísérletező formákig. A Hungarian Art & Business kiállítása időben és térben is átfogó képet ad a műfaj sokszínűségéről, miközben az eltérő alkotói attitűdökön és technikai megoldásokon keresztül érzékelteti a grafikai gondolkodás változatosságát és folyamatos megújulását. A tárlat április 19-ig látogatható.

Öt helyszínen várja ma a véradókat a Vöröskereszt

  • 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 8:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204 Budapest, Köves út 1.)
  • 14.00–19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 13:00-18:00 óra között a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban (1085 Budapest, Horánszky utca 18.)
  • 14:00-17:00 óra között a Hélia Hotelben (1133 Budapest, Kárpát u. 62-62.)
Április 13-án öt helyszínen is várja a véradókat a Magyar Vöröskereszt. Fotó: Lucas Oliveira / Pexels (illusztráció)

Változóan felhős égbolt lesz felettünk

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint ma továbbra is változó felhőzet lesz jellemző, és ezekből csak elszórtan alakulhat ki zápor. A keleti szél többfelé megélénkül. Hajnalban -2 és +6 fok közötti értékek várhatók, délután pedig 13–19 fokig emelkedik a hőmérséklet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
