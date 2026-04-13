Szomorú évforduló a mai, a budapesti közösségi közlekedés történetében

Sikolyok, vér és törmelék borította el a pesti délutánt, amikor egy fék nélkül száguldó HÉV áttörte a korlátokat és a tehetetlen tömegbe csapódott a Boráros téren 1978. április 13-án. A HÉV-balesetben tucatnyian vesztették életüket, miközben a roncsok közé szorult túlélők az életükért könyörögtek a romok alatt.

HÉV-baleset a Boráros téren

A békésen várakozó utasoknak esélyük sem volt a menekülésre, amikor 48 évvel ezelőtt, 1978. április 13-án délután 5 óra körül a Boráros téren a hatalmas szerelvény fékezés nélkül berobbant az állomásépületbe, darabokra zúzva mindent, ami az útjába került. A becsapódás ereje olyan brutális volt, hogy a kocsi kettészakította a várótermet, maga alá temetve a munkából és iskolából hazafelé tartó gyanútlan embereket. Miközben a környéket elárasztották a mentőszirénák, a szemtanúk sokkos állapotban nézték végig, ahogy a roncsok közül vérző áldozatokat emelnek ki a tűzoltók. A tragédiát egy végzetes mulasztássorozat okozta. A Boráros téri katasztrófa emléke azóta is kísérti a fővárost, mint a magyar vasúttörténet egyik legvéresebb és legértelmetlenebb drámája.

MUCH Cirkuszfesztivál 2026

A Trafó és a OneTwoMany Collective szervezésében megvalósuló MUCH Cirkuszfesztiválon külföldi és hazai előadások mutatkoznak be április 12. és 18. között. Az idei program keretében érkezik a brazil Diana Salles, a cseh Eliška Brtnická csapata, az ír Darragh McLoughlin, illetve a magyar OneTwoMany Collective. A fesztivált idén a MUCH More Showcase zárja, egy régiós cirkuszi szemle feltörekvő művészekkel.

A 007-es ügynök színre lép

Immár 73 éve annak, hogy az Egyesült Királyságban megjelent Ian Fleming első regénye, ami a James Bond - Casino Royale címet kapta. Ezzel 1953. április 13-án elindult a világ egyik leghíresebb titkos ügynökének karrierje, amely mind a mai napig töretlen. Csak az első, Casino Royale című regényt már többször is feldolgozták a James Bond-franchise történetében.

Fehér László: Művek az 1980-as évekből – kiállítás az Einspach & Czapolai Fine Artban

Az Einspach & Czapolai Fine Art kiállításán válogatás látható Fehér László 1980-as években készült festményeiből. A művész festészetének egyik meghatározó korszaka ez az évtized, amikor a személyes emlékezet, a kollektív történeti tapasztalat és egyes esetekben a fotografikus képi források sajátos festői nyelvvé formálódtak. A gyakran elmosódó, áttetsző alakok a múlt és az emlékezés töredékességére reflektálnak. Az ekkor született kompozíciók egyszerre idézik meg a személyes emlékezés intim terét és a történelem kollektív tapasztalatát. A kiállítás április 19-ig látogatható.