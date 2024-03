Máris megvan a következő James Bond? Oscar-jelöltről pletykálnak

Daniel Craig a Nincs idő meghalni című Bond-mozival búcsúzott őfelsége legismertebb titkosügynöke szerepétől, és a franchise alkotói még mindig nem jelentették be, ki ölti magára következő alkalommal az elegáns zakót a benne rejlő fegyverarzenállal, bár számtalan név szóba jött már a pletykagyárosoknak köszönhetően. Craig előtt Pierce Brosnan alakította négy filmben is James Bondot, így nem csoda, hogy már ki is találta, kinek kellene átvennie a stafétát: a színész Cillian Murphy nevét említette – írja az Irish Mirror.

„Cillian varázslatos munkát végezne” – jelentette ki a 70 éves ír színész, aki 1995 és 2002 között formálta meg Bondot. Murphy azonban elkeserítő választ adott a korábban felmerült spekulációkra: véleménye szerint már túl öreg a szerephez. A 47 éves Murphy véleménye azonban könnyen megváltozhat, miután nagy valószínűséggel órákon belül Oscar-díjas színésszé válik: a legjobb férfi főszereplő kategóriában ő számít a fő esélyesnek az Oppenheimer című filmben nyújtott alakításával. Miután az ír színész a szereppel besöpörte az idei díjszezon legtöbb elismerését, valószínűleg a stúdió megpróbálna olyan ajánlatot tenni neki, amellyel vonzóbbá tehetik Bond szerepét.

Nem Murphy az egyetlen, akinek a neve mostanában szintén többször felmerül a filmszéria kapcsán: egyre többen pletykálnak arról is, hogy a Gladiátor folytatásában kiemelt szerepet kapó Paul Mescal lehet a következő Martini-kedvelő ügynök. A szivárogtatások megerősítésére azonban még mindig várni kell.