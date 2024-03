Megszakad a James Bond-film sztárjának szíve, váratlanul elhunyt az édesanyja

Váratlanul elhunyt az ír színész, Andrew Scott édesanyja – a halálhírt a gyászoló család jelentette be. Nora Scott egy gyors lefolyású betegség következményeként csütörtökön vesztette életét a családja körében egy dublini kórházban – írja a Metro.

Andrew Scott számára a világhírnevet a Sherlock című sorozat főgonosza, Moriaty karaktere hozta el, de játszott többek között a James Bond-filmek egyik részében, a Spectre – A Fantom visszatérben, a Fleabag és a Fekete tükör című sorozatokban, jelenleg pedig az All of Us Strangers című mozifilm főszerepéért jelölték számos díjra. Sokáig úgy tűnt, az Oscar-díjátadón is versenybe szállhat az aranyszoborért, de az Akadémia végül nagy meglepetést keltve mégsem jelölte az ír színészt.

Scott egy korábbi interjúban elárulta, nagyon szoros kapcsolata volt az édesanyjával, sokszor csak neki árulta el, miről fog szólni a következő munkája – a Fekete tükör esetében például a titoktartási szerződését is megszegte ezzel, de nem bánta meg, Norától mindig hasznos tanácsokat kapott. A háromgyerekes anya pedig egy alkalommal arról mesélt egy interjúban, hogy egyetlen fia révén még Anthony Hopkinstól is kapott egy hatalmas rózsacsokrot: Scott és az Oscar-díjas színészlegenda a Lear király forgatásán dolgozott együtt, mikor Nora betegeskedett. Mikor Hopkins erről tudomást szerzett, egy háromtucatnyi rózsából álló csokrot küldött kollégája édesanyjának egy üzenettel: „Jobbulást, ölellek.”