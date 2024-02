Máris lefotózták a Budapesten forgató hollywoodi sztárt

Mint arról a Metropol elsők között hírt adott, Russell Crowe és Rami Malek főszereplésével Magyarországon forgatják a Nürnberg című mozifilmet.

Rami Malek a városligeti Robinson étteremben járt (Fotó: AFP)

Bár Russell Crowe-nak van hivatalos Instagram-oldala, még nem jelentkezett be Budapestről, Rami Maleknek ugyanakkor nincs Instája, mégis felkerült róla egy budapesti kép az Instára! A Freddie Mercury megformálásáért Oscar-díjjal elismert sokoldalú sztár volt már James Bond főgonosz, illetve játszott az Oppenheimerben is, ám az alábbi fotó szerint magánemberként elképesztően laza és jó fej. A városligeti Robinson étterem tulajdonosa, László Árpád látható a sztár mellett.

A fotó mellé mindössze annyit írtak: „Rami Malek In Da House”, azaz Rami Malek a házban, ám a kedves, angol nyelvű hozzászólások (pl.: „Rami annyira imádnivaló, imádom, remélem hamarosan személyesen is találkozhatok vele!”, „Szeretem Rami-t! Zseniális színész és édes srác”) mellett akadt egy kifejezetten frappáns megállapítás is az egyik kommentelőtől:

„It’s a kind of magic”

– azaz Ez egyfajta varázslat (utalás a Queen együttes egyik legnagyobb slágerére, hiszen a zenekar frontemberéről készült moziban Rami Malek alakította Freddie Mercuryt).