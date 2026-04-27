Túl sokáig volt a mosdóban – egy férfi emiatti dührohamában leharapta barátnője fülét

Sokkoló erőszakos jelenet játszódott le egy brazíliai étteremben: egy férfit azzal vádolnak, hogy féltékenységi dührohamában leharapta barátnője fülének egy részét, miután a nő hosszabb időt töltött a mosdóban.

A férfi hátulról harapott bele barátnője fülébe, ami miatt letartóztatták Fotó: GettyImages

Az áldozat fülét össze kellett varrni

A beszámolók szerint a támadás Piracaia városában történt, ahol a hat éve együtt élő pár egy bárban tartózkodott. A biztonsági kamerák felvételein állítólag az látható, hogy a férfi hátulról közelíti meg a nőt, majd megragadja a haját, és beleharap a jobb fülébe.

A 25 éves áldozat a mosdóból visszatérve italokat akart rendelni, amikor a férfi számon kérte, miért volt távol ilyen sokáig. Hiába magyarázta, hogy sorba kellett állnia, a vita elfajult, és a férfi állítólag leharapott egy darabot a füléből, amitől a nő sokkos állapotba került.

A jelenlévők azonnal elsősegélyben részesítették, majd kórházba szállították, ahol hét öltéssel látták el a sérülését április 19-én.

A 29 éves Wendel Alexandre de Oliveira Polonit a rendőrök a helyszínen elfogták. Bár először óvadék ellenében szabadlábra került, április 22-én ismét őrizetbe vették. A hatóságok szerint letartóztatásakor ittas volt, és zavartan viselkedett.

A férfi a kihallgatás során nem tett vallomást, ugyanakkor a gyanú szerint később megpróbálta felvenni a kapcsolatot az áldozattal és megfélemlíteni őt, ezért a telefonját is lefoglalták.

Az ügyben családon belüli erőszak és súlyos testi sértés miatt folyik nyomozás. Információk szerint a férfit időközben a munkahelyéről is elbocsátották. A nő a rendőrségnek azt is elmondta, hogy nem ez volt az első eset, korábban is többször bántalmazta őt a partnere – írja a DailyStar.