RETRO RÁDIÓ

Bombariadó volt 24 montenegrói iskolában – Mészárlással fenyegetőzött egy ismeretlen

Szerda reggel bombariadó miatt ürítettek ki több montenegrói iskolát és a podgoricai repülőteret is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.22. 15:48
Módosítva: 2026.04.22. 15:52
Bombariadó Montenegró rendőrség

A rendőrség megerősítette, hogy körlevél formájában fenyegető e-mail érkezett több oktatási intézményhez számos montenegrói településen.

Szerda reggel bombariadó miatt ürítettek ki több montenegrói iskolát és a podgoricai repülőteret is.
Szerda reggel bombariadó miatt ürítettek ki több montenegrói iskolát és a podgoricai repülőteret is.  Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock

A Vijesti.me hírportál információi szerint a kormány, a rendőrség, a Nemzetbiztonsági Ügynökség és több sajtótermék is megkapta a fenyegető üzenetet: 24 iskola ellen helyeztek kilátásba támadást, valamint egy automata fegyver fotóját is elküldték. A feladó nem nevezte meg, pontosan melyik iskolákról van szó. Csak annyit írt, hogy ez csak az általános és középiskolákat érinti.

Sajtóértesülések szerint ezzel egy időben a podgoricai repülőtéren is bombafenyegetés miatt indult vizsgálat, miszerint egy, az Egyesült Királyságba tartó járat egyik utasánál helyeztek el robbanószerkezetet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu