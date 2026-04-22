Bombariadó volt 24 montenegrói iskolában – Mészárlással fenyegetőzött egy ismeretlen

A rendőrség megerősítette, hogy körlevél formájában fenyegető e-mail érkezett több oktatási intézményhez számos montenegrói településen.

Szerda reggel bombariadó miatt ürítettek ki több montenegrói iskolát és a podgoricai repülőteret is.

A Vijesti.me hírportál információi szerint a kormány, a rendőrség, a Nemzetbiztonsági Ügynökség és több sajtótermék is megkapta a fenyegető üzenetet: 24 iskola ellen helyeztek kilátásba támadást, valamint egy automata fegyver fotóját is elküldték. A feladó nem nevezte meg, pontosan melyik iskolákról van szó. Csak annyit írt, hogy ez csak az általános és középiskolákat érinti.

Sajtóértesülések szerint ezzel egy időben a podgoricai repülőtéren is bombafenyegetés miatt indult vizsgálat, miszerint egy, az Egyesült Királyságba tartó járat egyik utasánál helyeztek el robbanószerkezetet.