Adathalász csalások terjednek az MVM Next nevében – Erre kell figyelni!

Megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő, SMS-üzenetek útján elkövetett csalási kísérletek az elmúlt időszakban. A módszer szinte ugyanaz, mint korábban: a csalók egy állítólagos, lejárt tartozás befizetésére szólítják fel áldozataikat, és a fizetés elmaradása esetére a szolgáltatás kikapcsolását helyezik kilátásba.

Csalási kísérlet az MVM Next nevében. Fotó: police.hu

Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A csalók célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes és pénzügyi adatait – fogalmaz a rendőrség. – Fontos, hogy semmiképp se kattintsanak az SMS-üzenetekben érkező hivatkozásokra!

A rendőrség tanácsai a csalások megelőzésére

Ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék.

Kezeljék fokozott gyanakvással az SMS-ben vagy e-mailben érkező linkeket, különösen azokat, amelyek sürgető vagy figyelemfelkeltő üzenetet tartalmaznak.

Az adathalász üzenetek gyakran félelemkeltésre építenek, és azonnali cselekvésre próbálják rávenni a címzetteket (például: „az áramszolgáltatás megszűnhet”).

Minden esetben ellenőrizzék a weboldal címét a böngésző címsorában! Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. hivatalos weboldala: www.mvmnext.hu. Az ettől eltérő címek (például: mvmnexthu[.]info, mvmnextrendezes[.]com) gyanúra adnak okot.

Fontos tudni, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által küldött figyelmeztető üzenetek nem tartalmaznak hivatkozást.