Adathalász csalások terjednek az MVM Next nevében – Erre kell figyelni!

Mutatjuk a gyanúst SMS-t. A rendőrség fontos közleményt adott ki a csalási kísérletek megelőzése érdekében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.22. 15:07
Megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő, SMS-üzenetek útján elkövetett csalási kísérletek az elmúlt időszakban. A módszer szinte ugyanaz, mint korábban: a csalók egy állítólagos, lejárt tartozás befizetésére szólítják fel áldozataikat, és a fizetés elmaradása esetére a szolgáltatás kikapcsolását helyezik kilátásba.

Csalási kísérlet az MVM Next nevében. Fotó:  police.hu

Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A csalók célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes és pénzügyi adatait – fogalmaz a rendőrség. – Fontos, hogy semmiképp se kattintsanak az SMS-üzenetekben érkező hivatkozásokra! 

A rendőrség tanácsai a csalások megelőzésére

  • Ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék.
  • Kezeljék fokozott gyanakvással az SMS-ben vagy e-mailben érkező linkeket, különösen azokat, amelyek sürgető vagy figyelemfelkeltő üzenetet tartalmaznak.
  • Az adathalász üzenetek gyakran félelemkeltésre építenek, és azonnali cselekvésre próbálják rávenni a címzetteket (például: „az áramszolgáltatás megszűnhet”).
  • Minden esetben ellenőrizzék a weboldal címét a böngésző címsorában! Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. hivatalos weboldala: www.mvmnext.hu. Az ettől eltérő címek (például: mvmnexthu[.]info, mvmnextrendezes[.]com) gyanúra adnak okot.
  • Fontos tudni, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által küldött figyelmeztető üzenetek nem tartalmaznak hivatkozást.

Gyanú esetén ne adják meg személyes vagy banki adataikat.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
