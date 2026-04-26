Egy 31 éves tanár kezdett ámokfutásba a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján
Donald Trumpot ki tudták menekíteni az eseményről. A tanár a "lehetséges legnagyobb károkozásra" készült.
Egy vadászpuskával, egy kézifegyverrel és több késsel felszerelkezve rontott a washingtoni Hilton hotelbe egy 31 éves tanár és lövöldözni kezdett. Itt tartották a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját, amelyen az amerikai elnök, Donald Trump is részt vett.
A tüzet nyitó lövöldözőt a kaliforniai Torrance-ből származó Cole Allenként azonosították – Trump elnök „magányos farkas gyilkosnak” nevezte, aki „elég gonosznak tűnt”. Az elnök közösségi oldalán közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított több ellenőrző pont egyikén, majd a rendőri hatóságok emberei azonnal fegyvert rántanak. Az elnök szavai szerint a férfit mintegy 50 méterrel a bálterem bejáratától tartóztatták fel.
A Titkos Szolgálat egyik ügynökét találta el egy lövedék, őt kórházban ápolják, állapota kielégítő.
Trump a sajtótájékoztatón elmondta, hogy hallották a lövéseket, de először nem is fogták fel, mi történik. Azt hitték, csak egy tálcát ejtett el egy pincér. Az elnök nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy hogyan csempésztek be fegyvereket a szállodába.
A vendégeknek egy külső biztonsági zónán kellett áthaladniuk, ahol vagy jegyet, vagy meghívót kellett felmutatniuk. Fegyverellenőrzésre nem került sor, kivéve közvetlenül a bálterem előtt.
Egy szemtanú a The Postnak elmondta, hogy a gyanúsított egy „ideiglenes helyiségből” lépett ki a bejárat közelében, ahol bárkocsikat tároltak, és ahol „akkoriban nem volt biztonsági szolgálat”.
„Abban a szobában volt […] előkapta a fegyvereket egy táskából vagy valami hasonlóból” – mondta Helen Mabus szemtanú, az eseményen önkéntesként dolgozó személy, hozzátéve, hogy a fegyver „hosszú volt” és „nem úgy nézett ki, mint egy tipikus pisztoly”.
A szemtanúk beszámolói szerint kétségbeesett jelenet alakult ki a helyszínen, miután négy-nyolc lövés dördült el.
A résztvevők az asztalok alá bújtak, miközben a zűrzavar egyre nőtt, amikor egy csapat felfegyverzett titkosszolgálati ügynök dübörgött végig a központi folyosón.
Egy szemtanú elmondta a The Post Miranda Device című műsorában, hogy Harmeet Dhillon főügyész-helyettes, aki a Washington Postnál dolgozott, megsérült, amikor egy titkosszolgálati ügynök rálépett. Dhillon megerősítette, hogy a káosz során „az arcán zúzódást” szenvedett. Egy idős férfi is láthatóan megsérült a rendezvényen, és segítséggel sántikálva kiment a bálteremből.
Scott Bessent pénzügyminiszter, aki körülbelül 12 méterre ült az elnöktől, röviddel ezután azt mondta: „remélem, hogy nem törtek be a terembe.” „Sok nagy értékű célpont volt a teremben” – mondta Bessent. „Az elnök és az alelnök is a színpadon volt.” Azt is megjegyezte, hogy ugyanebben a szállodában „próbálták lelőni Reagant” 1981-ben.
