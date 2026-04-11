A hős dédapa szembeszállt a támadóval, aki megpróbálta elrabolni 14 hónapos dédunokáját

A 80 éves férfi egyik kezével lefogta a támadót, a másikkal pedig védelmezte dédunokáját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 08:30
Egy 80 éves dédnagyapa igazi hősként lépett közbe, amikor egy nő megpróbálta elrabolni 14 hónapos dédunokáját, egy ártatlannak tűnő séta közben. Az eset sokkolta a környéket.

A 80 éves dédnagyapa akadályozta meg, hogy elrabolják a kisgyereket  Fotó: Ivanova Ksenia / Shutterstock

A dédnagyapa kora ellenére legyőzte a támadót

A drámai jelenet április 6-án, délután történt Long Beach városában, a Laurelton Boulevard és a West Penn Street kereszteződésénél. Az idős férfi békésen tolta a babakocsit, benne a kisgyermekkel, amikor egy nő, akit később Heather Magone-ként azonosítottak, követni kezdte őket.

A biztonsági kamerák felvételei szerint a nő egyre közelebb ment, majd hirtelen megpróbálta kicsatolni a gyermeket a babakocsiból. Ekkor a dédapa azonnal közbelépett, minden erejét összeszedve dulakodni kezdett a támadóval, és végül sikerült a földre tepernie. Az egyik kezével a nőt tartotta leszorítva, miközben a másikkal kétségbeesetten próbálta biztonságban tartani a babakocsit.

A gyermek édesanyja később elmondta, hogy a nő brutálisan viselkedett, karmolta, harapta és rángatta az idős férfit, aki ennek ellenére sem engedett. 

„Majdnem 80 éves, és az életéért küzdött” – mondta megrendülten.

A rendőrséghez több bejelentés is érkezett a dulakodásról, így egy járőr perceken belül a helyszínre ért. A felvételeken az is látszik, hogy egy aggódó szomszéd is odasietett segíteni. Az eset szerencsére nem végződött tragédiával, de sokak szerint csak a bátor dédapa lélekjelenlétén múlt, hogy nem történt nagyobb baj.

A helyszínen a nő azt állította, hogy a baba az övé, és megpróbálta kivenni a babakocsiból

 – áll a rendőrség sajtóközleményében, hozzátéve, hogy Magone-nak semmi köze nem volt a babához. Miután a rendőrök megérkeztek, megjelentek a gyermek szülei is, Magone-t letartóztatták és emberrablási kísérlettel vádolták meg.

Ez a férfi képes volt megvédeni dédunokáját egy erőszakos elrablási kísérlettől, de a helyzetfelismerő képessége is megvolt ahhoz, hogy a másik kezével megtartsa a babakocsit

 – mondta Stefan Chernaski, a Long Beach-i rendőrség helyettes felügyelője a People cikkében.

 

