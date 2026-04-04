Alighogy megtanulta kimondani: „mama”, meghalt a 7 hónapos kisbaba

Erre nincsenek szavak. Rengetegen együttéreznek a 7 hónapos kisbaba anyukájával.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
kisgyerek tragédia szülő

Egy biztonsági kamera megörökítette azt a szívszorító pillanatot, amikor egy fiatal anyuka rájött, hogy a babakocsiban pihenő kisbaba súlyos sérüléseket szerzett. A szülők azonnal pánikba estek és mentőt hívtak a 7 hónapos gyerekhez.

Az anya bepillantott a babakocsiba és meglátta, hogy kisbaba megsérült   Fotó: Illusztráció: Unsplash

A kisbaba súlyos sérülést szenvedett

Egy amerikai élelmiszerboltból származó biztonsági felvételek megörökítették azt a megrendítő jelenetet, amikor a Lianna Charles-Moore először vette észre, hogy kislánya megsérült.

Charles-Moore és a kisgyerek apja a csemegeboltban volt kislányukkal Kaorival és kétéves bátyjával, amikor hangos durranásokat hallottak. A rendőrség közlése szerint a család által kezdetben tűzijátéknak vélt robbanások valójában két robogós bűnöző által leadott lövések voltak. Az egyik kósza golyó pedig véletlen eltalálta a kislányt.

A felvétel feltárja, mi történt azokban a gyötrelmes percekben, miután a kis Kaorit fejbe lőtték. Az édesanya lehajol, hogy Kaorira pillantson, majd pánikba esett, amikor meglátta a sérült kisbabát.

A kétségbeesett anya fel-le ugrál, és a feje fölé emelt kézzel sikoltozik, miközben elöntik az érzelmek. A tragikus sorsú kislányt ezután mentőautóval szállították a Woodhull Kórházba, ahol elhunyt.

Kétéves öccse horzsolásos sérülést szenvedett, és ugyanabban az intézményben kezelték. A vidám baba épphogy megtanulta kimondani az „mama” szót. Kaori még járni sem tudott, amikor megtörtént a váratlan tragédia.

A támadók gyorsan elhajtottak a helyszínről, majd a nagy forgalomban egy autóval ütköztek. Az ütközés miatt az egyik elkövetőt elkapták és kórházba szállították, míg a másik bűnözőt jelenleg is keresi a rendőrség - írja a New York Post.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
