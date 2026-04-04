Alighogy megtanulta kimondani: „mama”, meghalt a 7 hónapos kisbaba

Egy biztonsági kamera megörökítette azt a szívszorító pillanatot, amikor egy fiatal anyuka rájött, hogy a babakocsiban pihenő kisbaba súlyos sérüléseket szerzett. A szülők azonnal pánikba estek és mentőt hívtak a 7 hónapos gyerekhez.

A kisbaba súlyos sérülést szenvedett

Egy amerikai élelmiszerboltból származó biztonsági felvételek megörökítették azt a megrendítő jelenetet, amikor a Lianna Charles-Moore először vette észre, hogy kislánya megsérült.

Charles-Moore és a kisgyerek apja a csemegeboltban volt kislányukkal Kaorival és kétéves bátyjával, amikor hangos durranásokat hallottak. A rendőrség közlése szerint a család által kezdetben tűzijátéknak vélt robbanások valójában két robogós bűnöző által leadott lövések voltak. Az egyik kósza golyó pedig véletlen eltalálta a kislányt.

A felvétel feltárja, mi történt azokban a gyötrelmes percekben, miután a kis Kaorit fejbe lőtték. Az édesanya lehajol, hogy Kaorira pillantson, majd pánikba esett, amikor meglátta a sérült kisbabát.

A kétségbeesett anya fel-le ugrál, és a feje fölé emelt kézzel sikoltozik, miközben elöntik az érzelmek. A tragikus sorsú kislányt ezután mentőautóval szállították a Woodhull Kórházba, ahol elhunyt.

Kétéves öccse horzsolásos sérülést szenvedett, és ugyanabban az intézményben kezelték. A vidám baba épphogy megtanulta kimondani az „mama” szót. Kaori még járni sem tudott, amikor megtörtént a váratlan tragédia.

A támadók gyorsan elhajtottak a helyszínről, majd a nagy forgalomban egy autóval ütköztek. Az ütközés miatt az egyik elkövetőt elkapták és kórházba szállították, míg a másik bűnözőt jelenleg is keresi a rendőrség - írja a New York Post.