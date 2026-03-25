Erdei remetéhez ment ki az orvos - Imre bácsi 20 éve él a fák között, ott zajlott a vizsgálat

A debreceni erdő mélyén élő 65 éves Imre bácsi két évtizede hagyta hátra a társadalom zaját, és választotta az erdő magányát. Most egy rendhagyó vizsgálat keretében újra rábízta magát az emberekre. Ezúttal azonban a Tündérkör lehetővé tette, hogy nem neki kellett a városba utaznia: a segítség érkezett meg hozzá, Dr. Kerekes László személyében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 13:00
A debreceni erdő sűrűjében, minden fa egy-egy történetet őriz Imre bácsi életéből. Ám a 65 év és a kint töltött évtizedek a legerősebb emberen is nyomot hagynak. A Tündérkör Alapítvány csapata, élükön Tóth Zs. Ferenccel, úgy döntött: nem nézik tétlenül, ahogy az idő eljár a büszke remete felett. A legnagyobb kihívást az jelentette, hogyan biztosítsanak orvosi ellátást valakinek, akinek a szabadsága és a nyugalma mindennél többet ér.

Orvosi vizit a fák alatt: így óvják az erdei remete egészségét a Tündérkör Alapítvány segítői Fotó: olvasó fotó

Amikor Tündérkör segítségével az orvosi rendelő az erdőbe költözik

Nem akartuk Imre bácsit kiszakítani a biztonságot jelentő környezetéből, hiszen egy városi út, a rendelői várakozás és az idegen arcok hatalmas stresszt jelentettek volna számára

 – mondta el Tóth Zs. Ferenc, az alapítvány elnöke. Ezért született meg a döntés: nem a beteget viszik orvoshoz, hanem az orvost viszik a beteghez. Dr. Kerekes László vállalta a nem mindennapi feladatot, és felszerelésével együtt kilátogatott a kalyibához, hogy elvégezze a klinikai alapvizsgálatokat.

Bizalom a sztetoszkóp mögött

A vizsgálat nem csupán orvosi papírokról és leletekről szólt, hanem egy mély, emberi kapcsolatról is. Imre bácsi kezdetben tartózkodó volt, de Dr. Kerekes László türelme és közvetlensége hamar feloldotta a gátakat. A kalyiba előtt, a madárcsicsergéstől hangos erdőben zajlott le az a vizit, amely talán megmentheti az idős férfi egészségét.

Nem volt szükség mentőt hívni, de elengedhetetlen volt, hogy lássa egy szakember. Mi nem akartuk megvárni, amíg a baj kopogtat a kalyiba ajtaján

 – tette hozzá Ferenc. Dr. Kerekes alaposan átvizsgálta az idős urat, ellenőrizte a létfontosságú funkciókat, miközben Imre bácsi a két évtizedes magány után újra érezhette: fontos valakinek.

A szeretet hálója: amikor a macskák is biztonságban vannak

Imre bácsi számára az erdő nem csak fákból áll: ott él hűséges társa, két macskája. A vizsgálat egyik legnagyobb akadálya korábban az volt, hogy a férfi egyetlen percre sem akarta magára hagyni őket. A házhoz jövő orvosi segítség erre is megoldást nyújtott, hiszen a vizsgálat alatt a cicák ott dorombolhattak gazdájuk mellett.

A segítők azonban minden eshetőségre felkészültek. „Gondoskodtunk róla, hogy ha a vizsgálati eredmények miatt később mégis kórházi kezelésre szorulna, egy önkéntesünk naponta kijöjjön etetni a macskákat. Nem hagyjuk magukra őket sem

 – ígérte Tóth Zs. Ferenc. Ez a gesztus jelentette Imre bácsi számára a legnagyobb megnyugvást. Tudja, hogy amíg ő az egészségével foglalkozik, féltett kalyibája és állatai is biztonságban vannak.

Méltóság az utolsó pillanatig

Ez a történet nem a betegségről, hanem az emberi tartásról és a közösségi összefogásról szól. Imre bácsi nem egy „eset” vagy egy statisztikai adat, hanem egy sors, amit a Tündérkör Alapítvány tagjai a legnagyobb tisztelettel óvnak. Dr. Kerekes László látogatása bebizonyította, hogy a modern orvoslásnak is van helye a természetben, ha azt empátiával párosítják.

A cél egyértelmű: hogy a 65 éves remete még sokáig élvezhesse a szabadságot, a rádiója recsegését és hűséges macskái társaságát. Mert ahogy a segítők vallják, hogy a valódi segítség ott kezdődik, ahol nem kényszerítjük a másikat, hanem alkalmazkodunk az igényeihez, és védőhálót fonunk köré – ott is, ahol csak a fák látják.

Ha segíteni szeretnél Imre bácsinak az alapítvánnyal ITT tudod felvenni a kapcsolatot!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
