Erdei remetéhez ment ki az orvos - Imre bácsi 20 éve él a fák között, ott zajlott a vizsgálat

A debreceni erdő sűrűjében, minden fa egy-egy történetet őriz Imre bácsi életéből. Ám a 65 év és a kint töltött évtizedek a legerősebb emberen is nyomot hagynak. A Tündérkör Alapítvány csapata, élükön Tóth Zs. Ferenccel, úgy döntött: nem nézik tétlenül, ahogy az idő eljár a büszke remete felett. A legnagyobb kihívást az jelentette, hogyan biztosítsanak orvosi ellátást valakinek, akinek a szabadsága és a nyugalma mindennél többet ér.

Amikor Tündérkör segítségével az orvosi rendelő az erdőbe költözik

Nem akartuk Imre bácsit kiszakítani a biztonságot jelentő környezetéből, hiszen egy városi út, a rendelői várakozás és az idegen arcok hatalmas stresszt jelentettek volna számára

– mondta el Tóth Zs. Ferenc, az alapítvány elnöke. Ezért született meg a döntés: nem a beteget viszik orvoshoz, hanem az orvost viszik a beteghez. Dr. Kerekes László vállalta a nem mindennapi feladatot, és felszerelésével együtt kilátogatott a kalyibához, hogy elvégezze a klinikai alapvizsgálatokat.

Bizalom a sztetoszkóp mögött

A vizsgálat nem csupán orvosi papírokról és leletekről szólt, hanem egy mély, emberi kapcsolatról is. Imre bácsi kezdetben tartózkodó volt, de Dr. Kerekes László türelme és közvetlensége hamar feloldotta a gátakat. A kalyiba előtt, a madárcsicsergéstől hangos erdőben zajlott le az a vizit, amely talán megmentheti az idős férfi egészségét.

Nem volt szükség mentőt hívni, de elengedhetetlen volt, hogy lássa egy szakember. Mi nem akartuk megvárni, amíg a baj kopogtat a kalyiba ajtaján

– tette hozzá Ferenc. Dr. Kerekes alaposan átvizsgálta az idős urat, ellenőrizte a létfontosságú funkciókat, miközben Imre bácsi a két évtizedes magány után újra érezhette: fontos valakinek.

A szeretet hálója: amikor a macskák is biztonságban vannak

Imre bácsi számára az erdő nem csak fákból áll: ott él hűséges társa, két macskája. A vizsgálat egyik legnagyobb akadálya korábban az volt, hogy a férfi egyetlen percre sem akarta magára hagyni őket. A házhoz jövő orvosi segítség erre is megoldást nyújtott, hiszen a vizsgálat alatt a cicák ott dorombolhattak gazdájuk mellett.

A segítők azonban minden eshetőségre felkészültek. „Gondoskodtunk róla, hogy ha a vizsgálati eredmények miatt később mégis kórházi kezelésre szorulna, egy önkéntesünk naponta kijöjjön etetni a macskákat. Nem hagyjuk magukra őket sem

– ígérte Tóth Zs. Ferenc. Ez a gesztus jelentette Imre bácsi számára a legnagyobb megnyugvást. Tudja, hogy amíg ő az egészségével foglalkozik, féltett kalyibája és állatai is biztonságban vannak.