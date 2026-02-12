Szigorúan titkos helyen él a debreceni erdő remetéje - így segítettek rajta

Debrecen határában, ahol a város zaja már elül, egy saját kezűleg eszkábált kalyiba rejti az ország egyik legkülönösebb sorsát. Imre bácsi, a 65 éves "erdei remete" két évtizede él itt. A Tündérkör Alapítvány csapata rátalált, de a segítségnyújtásuk módszere sokakat meglepett: szigorú szabályok és szakmai tudatosság vezérli őket.

A Tündérkör Alapítvány egyik legfontosabb alapelve, hogy általában a rászorulóknak nem gyűjtenek pénzt. Kizárólag tárgyi felajánlásokat fogadnak el és továbbítanak. Ez a szemlélet Imre bácsi esetében is kulcsfontosságú Fotó: olvasói kép

Tündérkör Alapítvány: úgy akarunk segíteni, hogy ne ártsunk közben

Azt szerettük volna, hogy semmiképpen ne derüljön ki, hol él Imre bácsi

– árulta el Tóth Zs. Ferenc, az alapítvány elnöke. A döntés hátterében nem titkolózás, hanem kőkemény védelem áll. Nem akarják, hogy a férfi élettere turistalátványossággá váljon vagy illetéktelenek zavarják meg azt a törékeny békét, amit 20 év alatt felépített Imre bácsi. Bár a videók feltöltése után az utcán már többen felismerték és pénzzel is segítették a gyűjtögetésből élő férfit, az otthona szent és sérthetetlen maradt.

A Tündérkör Alapítvány három kuratóriumi tagja közül kettő állami gondozásban, intézetben nőtt fel. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy súlyos fogyatékossággal élik az életüket, hiszen mindketten látássérültek. Képünkön Tóth Zs. Ferenc Fotó: olvasói kép

A pénz nem boldogít – itt biztosan nem

Nem az a célunk, hogy kiemeljük a mostani környezetéből. Hiszen innen negyedórányira van a város

– utalt az elnök arra a veszélyre, amit a hirtelen környezetváltozás okozhat egy évtizedek óta kint élő embernek. Imre bácsi nem tétlenkedik: palackokat gyűjt, ebből tartja fenn magát és patyolattiszta rendet tart a kunyhója körül.

Akik tudják, mi a dörgés: Intézeti neveltek a segítő oldalon

Miért ilyen magabiztosak a Tündérek a módszereikben? A válasz a múltjukban rejlik. Az alapítvány három kuratóriumi tagja közül kettő állami gondozásban, intézetben nőtt fel. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy súlyos fogyatékossággal élik az életüket, hiszen mindketten látássérültek. A végzettségen túl ez a közös tapasztalat adja nekik azt a különleges "szociális iránytűt", ami segít eldönteni, mi a valódi segítség. Pontosan tudják, hogy a kényszerű gondoskodás néha többet árt, mint használ. „Tudjuk, hogy mi a helyes” – vallják, hozzátéve, hogy Imre bácsit nem akarják az alapítványtól való függőségbe taszítani.