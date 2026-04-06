Rendkívüli! Ötszáz köbméternyi fahulladék gyulladt meg Józsánál - Jelenleg is oltják a lángokat
Rohantak a tűzoltók. Fahulladék gyulladt ki Józsánál.
A Szentgyörgyierdő sorra több tűzoltóegység vonult. Jelentős mennyiségű fahulladék ég Józsánál.
Jelentős mennyiségű fahulladék ég Józsánál
Jelentős mennyiségű, az első becslések szerint ötszáz köbméternyi fahulladék gyulladt meg Debrecen-Józsán, a Szentgyörgyierdő soron. A vármegye műveletirányítása két debreceni gépjárműfecskendőt, valamint a debreceni és a berettyóújfalui vízszállítót riasztotta az esethez. A rajok négy vízsugárral oltják a körülbelül háromszáz négyzetméteren felhalmozott faanyagot, az oltóvizet távolsági vízszállítással biztosítják. A munkát a tulajdonos egy erőgépe is segíti, írja a Katasztrófavédelem.
