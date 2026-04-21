Erkel Extra Season Show – „Az első csak a kezdet volt”

A látványos show bőven tartogat meglepetéseket, a közönséget is bevonó játékokat és színpadra lép - az Erkel népszerű művészei mellett - egy nemzetközi sztár, Stéphanie Schlesser is. „A legmerészebb álmainkat is felülmúlta az induló évadunk fogadtatása” – mondta Szente Vajk, az Erkel Színház vezetője.

„A telt házas előadásaink, a 101%-os jegyértékesítési arányunk, a május végére megérkező 250.000-dik látogatónk a közönségünk hatalmas szeretetét és igényét mutatja az általunk képviselt és szeretett műfaj, a korosztályokon átívelő musical iránt. Az Erkel Extra Season Show egy hatalmas köszönet a közönségünk szeretetéért és azért a bizalomért, ami már a jövő évadunk iránti érdeklődésben is megmutatkozik” – tette hozzá az Erkel vezetője.

Május 2-án tehát érkeznek majd A trón, az Elisabeth, az Apáca Show, az Álomutazó, a Hogyan tudnék..., a Rebecca legnagyobb dalai, ízelítőt kapunk az Erkel nyári turnéján, idén számos vidéki városban felbukkanó Anconai szerelmesek előadásból, és elképesztő dallamokat hallgathatunk a Wicked musicalből is. A fellépők közt pedig ott lesz Auksz Éva, Braga Nikita, Brasch Bence, Csobot Adél, Cseh Dávid Péter, Ember Márk, Fejszés Attila, Feke Pál, Járai Máté, Kovács Gyopár, Malek Andrea, Náray Erika, Pásztor Virág, Peller Anna, Péntek Fanni, Puskás Péter, Stéphanie Schlesser, Tóth Angelika, Vágó Zsuzsi, Veréb Tamás, valamint a színház tánckara és az Erkel Ensemble. Az Erkel Extra Season Show két házigazdája Csobot Adél és Puskás Péter lesz.







