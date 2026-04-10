„Olyan volt, mint egy horrorfilm jelenete” - egy édesanya kiugrott az égő autójából

Egy édesanya elmondta, hogy a balesete olyan volt, mint egy horrorfilm jelenete, miután vezetés közben felgyulladt az autója és súlyos égési sérüléseket szerzett. Ki kellett ugrania az égő autóból, mielőtt az felrobbant.

Az égő autóban ragadt anya ruhája is felgyulladt Fotó: pexels

Az égő autó lángjai teljesen elnyelték a négygyermekes édesanyát

A 40 éves Larissa Allsup vezetett az úton, amikor hirtelen egy hangos pukkanást hallott. Azonnal félreállt, de az autója pillanatok alatt lángra kapott, és perceken belül robbanással fenyegetett. Larissa pánikba esve próbálta kikapcsolni a biztonsági övét, miközben a tűz egyre gyorsabban terjedt.

Az amerikai négygyermekes anya alig állt meg, amikor a járművet máris elborították a lángok. Végül kénytelen volt átrohanni a tűzön, hogy kijusson az autóból. A sokk hatására eleinte fel sem tűnt neki, hogy a ruhája is meggyulladt, csak később vetette magát a földre, hogy eloltsa a lángokat.

A közelben haladó autósok kiugrottak a járműveikből, hogy segítsenek. A lángoló autó nem sokkal később felrobbant. A kórházban az orvosok közölték Larissával, hogy testének 30 százalékán másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett.

A testem teljes bal oldala megégett, beleértve az arcom bal oldalát, a karomat, a lábamat és a lábfejemet is. Amikor a nővérek kibontották a kötéseimet, és megláttam az arcomat a tükörben próbáltam erős maradni, de nagyon elérzékenyültem és sírtam

Larissán több bőrátültetést is elvégeztek a súlyos égési sérülései miatt, mielőtt az orvosai felajánlották neki, hogy részt vegyen egy új, kísérleti kezelésben. Az édesanya az elsők között próbálhatott ki egy bromelain alapú készítményt, amelyet ananászból vonnak ki. A speciális spray meglepő hatékonysággal segített.

Ennek köszönhetően elkerülhette a hagyományos, égési sérüléseknél gyakran alkalmazott bőrátültetést, amely során egészséges bőrt távolítanak el a test egy másik részéről, hogy azt a sérült területre ültessék át - írja a The Sun.