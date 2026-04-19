Teljes útzár az M1-es autópályán: szalagkorlátnak csapódott egy motoros

Szalagkorlátnak ütközött egy motoros vasárnap az M0-s és M1-es autópályák találkozásánál, a fővárosból kifelé vezető oldalon – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség honlapján azt írták, hogy a motoros súlyosan megsérült. A baleset miatt a M1-es autópálya érintett szakaszát lezárták, a járműforgalom a leállósávon halad.

Baleset a 22. kerületben

Közben a fővárosban is komoly baleset történt: két gépkocsi ütközött össze a XXII. kerületi Balatoni úton, a Szabadkai utca közelében. A karambol következtében mindkét jármű az árokba került, a négy utas saját erejéből ki tudott szállni. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.