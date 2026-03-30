Őrületbe kergette a viszketés, életveszélyes betegséget rejtett a tünet

Kiderült, miért nem tudott aludni a folyamatos viszketéstől.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 15:30
Georgie Swallow állítása szerint bőre annyira viszketett, hogy addig vakarta, amíg vérzett, mégsem gondolta volna, hogy ez egy életveszélyes betegség jele lehet. Az éjszakái gyakran álmatlanul teltek a kínzó viszketés miatt, miközben folyamatosan fáradtnak és gyengének érezte magát.

A viszketés nem hagyta aludni a beteg nőt   Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Viszketés jelezte a borzalmas betegséget

Swallow csak akkor kezdett komolyabb betegségre gyanakodni, amikor egy csomót talált a nyakán. Később kiderült, hogy egy körülbelül 30 centiméteres daganat nyomta a mellkasát, ami miatt gyakran nem tudott teljesen levegőt venni.

2018 szeptemberében az orvos telefonon közölte vele a szörnyű hírt, 4. stádiumú Hodgkin-limfómája van, amely a nyakban, a tüdőben, a mellkasban és a rekeszizmon belül is jelen volt. Az orvos szerint, ha csupán egy héttel később derül ki a betegség, az akár végzetes is lehetett volna.

Már 24 órával a diagnózis után megkezdődött a kemoterápia. Néhány hónap múlva, miután megkapta a szükséges engedélyeket, újra élvezhette az életét. Sajnos 2019 júniusában az orvos közölte vele a szívszorító hírt, hogy kiújult a borzalmas kór.

A fiatal nő története még drámaibb fordulatot vett. Az új rákdiagnózis súlyossága miatt 2019 októberében őssejt-transzplantációra volt szüksége, amelynek célja a sérült vagy beteg vérképző sejtek egészségesekkel való pótlása. A beavatkozás után közel öt hétig a kórházban kellett maradnia, mielőtt újra szabadon mozoghatott volna.

Három hónappal később egy ultrahangvizsgálat során kiderült, hogy a rák eltűnt. A kezelés mellékhatásaként mindössze 29 évesen menopauza alakult ki, ami újabb kihívás volt számára.

A nő azóta vállalkozást alapított, amellyel mások bakancslistás álmait segíti megvalósítani. Georgie azonban még mindig aggódik a rák esetleges kiújulása miatt, és elmondása szerint soha nem érezte még ennyire a megkönnyebbülést, mint amikor az ultrahang azt mutatta, hogy minden rendben van - írja a Metro.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
