„17 évesen összeestem az utcán – egy évtizedbe telt, mire megtaláltam a megfelelő kezelést”

A Tunéziában élő Letizia Mollinedo 17 éves volt, amikor az orvosi rendelőbe tartva összeesett az utcán, és azt hitte, hőgutát kapott. Egy hónappal később olyan krónikus idegrendszeri betegséget diagnosztizáltak nála, amely körülbelül minden századik embert érint, ami nem más, mint az epilepszia.

Az epilepszia sokkal gyakoribb betegség, mint gondolnánk

Az epilepszia akkor jelentkezik, amikor hirtelen elektromos túlfeszültségek az agyban rohamokat váltanak ki, ami személyenként eltérő tüneteket okoz.

„Az elmúlt tíz évet azzal töltöttem, hogy megtaláljam a gyógyszerek és az önellátás tökéletes kombinációját, amely biztosítani tudja a biztonságomat. Ez nem egy egyenes, felfelé ívelő folyamat. Sikerült csökkenteni a rohamok számát, de most szörnyű mellékhatásokkal küzdök. Ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.”

Az egészségügyi problémák mellett Letizia hirtelen számos új tabuval is szembesült. Elmondta: „Az epilepsziáról egyáltalán semmit sem tudtam, és ez volt a legijesztőbb. Nagyon támaszkodtam az orvosi sorozatokban, filmekben és műsorokban látható, drámai rohamábrázolásokra.”

Letizia tónusos-klónusos rohamokban szenved, amelyek során a teste megmerevedik, görcsöl és elveszíti az eszméletét. Emiatt technikailag nem sokat tud az epilepsziáról:

„A roham után egy nagy időtartamot is elveszítesz. Tehát utána körülbelül 30-40 percig olyan dolgokat csinálsz és mondasz, amelyek felett nincs ellenőrzésed, és amelyekre nem fogsz emlékezni. Az eseményt csak mások elbeszéléseiből tudod összerakni. Van ez a furcsa elszakadás, amikor tudod, hogy ez a betegséged van, de soha nem tapasztaltad meg úgy, ahogy mások.”

Letizia esetében a rohamokat számos dolog kiválthatja, amelyeket most folyamatosan figyelnie kell, például az alvás, a stressz szintje, és hogy folyamatosan tisztában legyen a testével, például, hogy reggel ne álljon túl közel a vasúti sínekhez.

Dr. Asimah Hanif elmagyarázta, hogy mit kell tenni, ha valaki a közelünkben epilepsziás rohamot kap: