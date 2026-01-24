Agydaganattal küzdő gyerekkori barátján szeretne segíteni Brandt Viktor, az Álomszállító

A két férfi ismeretsége sok-sok évre nyúlik vissza. Brandt Viktor és András együtt nőttek fel a Havanna lakótelepen. Az Álomszállító 30 éve dolgozik a BKV-nél, mint trolivezető, és az életét mások megsegítésére tette fel. Viktor lassan húsz éve, hogy mozgássérült és rászoruló emberek álmainak sorát váltja valóra.

András számára egy költséges orvosi beavatkozás jelenti az életet. Az álomszállító nem hagyja egyedül a bajban a gyerekkori barátját Fotó: olvasói

A 46 éves Tősér András gyermekkori barátja az Álomszállítónak. Élete 13 évvel ezelőtt változott meg, mikor eladóként dolgozott. A férfi egyik napról a másikra fáradékonnyá vált, és rendszeres fejfájás gyötörte. Orvosról-orvosra járt, míg végül a neurológián szembesítették a lesújtó diagnózissal: agydaganata van!

András agydaganata agytörzsből kiindulva fejlődött ki, ezért nem lehet eltávolítani, mert az agy ezen része létfontosságú központokat üzemeltet. Azóta a férfi több műtéten is átesett, de ezek sajnos nem vezettek eredményre. A beavatkozásoknak köszönhetően a jobb szemét elveszítette, és kettős látás alakult ki nála. Betegségéhez időközben tónusos epilepszia is társult. Jogosítványát bevonták, és kénytelen volt nyugdíjaztatni magát.

Az álomszállító gyermekkori barátja életét szeretné megmenteni Fotó: Faludi Koppány

Az Álomszállító fejébe vette, hogy összegyűjti a műtét árát

Az elmúlt tizenhárom évben a család élete a feje tetejére állt, András daganata folyamatosan növekszik, és kompressziót okoz az agyában.

A helyzetem, a műtétek ellenére sokkal rosszabb. Már elveszítettem bizonyos érzékszervi funkcióimat. A jobb fülemre nem hallok, és a jobb szememre sem látok már, mert az egyik műtét miatt el kellett vágni a látásért felelős idegpályát. A daganat jelenleg 7 centiméter hosszú, és 4 centiméter átmérőjű, és artériákat ölel közre, ami tovább nehezíti az orvosok dolgát

- sóhajt fel András kétségbeesetten, hiszen egy költséges műtét az egyetlen esélye az életben maradásra.

Nem András lenne az első barátom, akit agydaganat miatt elveszítenék. Ezt nem nézhetem tétlenül. Egyedül Berlinben vállalták el a műtétet, de azt az OEP nem állja, így a családnak, aki versenyt fut az idővel kell finanszíroznia. A beavatkozás ára 60.000 Euró átszámolva körülbelül 24 millió

- folytatja az Álomszállító, aki elhatározta, hogy segít összegyűjteni ezt az összeget. Viktor úgy gondolja, hogy közösségi összefogással lehetséges. Hiszen, ha 60 000 ember csak 1 euróval támogatná Andrást, akkor össze is jönne a kezelés ára, ami megmentheti a férfi életét.

Ha segíteni szeretnél, ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal!