Gyerekek törtek fel több autót is Cegléden: a visszaválthatós palackra utaztak

Információink szerint március 26-án többen is panaszt tettek a rendőrségen, miszerint valaki feltörte az autójukat a ceglédi vasútállomás parkolójában. Az egyikük Tóth István volt, aki be is számolt a történtekről. Elmondta, hogy három fiatal teljesen összetörte és felforgatta a családi autóját. A kár legalább 100 ezer forint. A visszaváltható palackokat vitték el.

Visszaváltható palackokat vittek el a feltört kocsiból (Beküldött fotó)

Visszaváltható palackokért törték fel a kocsikat

„Üzemmérnök vagyok a BKV-nál. Szerdán sokáig kellett bent maradnom. Épphogy elértem az utolsó vonatot... Amúgy busszal járok Tápiószőlősről Tápiószelére, onnan vonattal Pestre. Gondoltam, most vonattal jövök és lerakom a kocsit Cegléden, de jobban jártam volna, ha kocsival megyek Pestre…” – kezdte István, aki arra ért oda az autójához, hogy azt teljesen felforgatták.

„Odasétáltam és akkor láttam meg, hogy néz ki az autóm” – meséli tovább.

Feldúlták a kesztyűtartót, de semmit nem vittek el... Illetve hátra másztak a csomagtérbe,mivel gyerekzáras az autó, így nem tudták kinyitni belülről a hátsó ajtót, és hátulról előretuszkolták a két szatyrot, ami durván 2000 forint összértékű visszaválhatós palackokkal volt tele…

István azonnal értesítette a rendőrséget az esetről. Itt derült ki, hogy nem csak ő járhatott pórul.

„A rendőrségen kiderült, hogy nem én voltam az egyetlen károsult, más autóját is feltörték aznap. Mikor tőlem vették fel a jegyzőkönyvet, már három gyanúsított bent volt kihallgatáson. Mint megtudtam, három fiatalkorú volt, szóval még nem is büntethetőek… De már bőven van a számlájukon, nem ma kezdték. Az üzemanyagköltségem kevesebb lett volna, ha autóval megyek dolgozni, mint a kocsiban keletkezett kár. Nekem nincs Cascóm. Így körülbelül 100 ezer forintom fogja bánni a gyerekek szórakozását. Illetve a szerelőmmel találtunk Csepelen egy bontóst, aki 35 ezerért ad pont ehhez a típushoz egy üveget, majd lemegyek érte. Remélem, napokon belül beszereli, mert ha a gyerekeket nem tudjuk anyámékhoz meg anyósomékhoz vinni, akkor az jobban fog fájni, mint a két szatyor palack” – zárta szavait a férfi.