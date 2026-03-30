Gyerekek törtek fel több autót is Cegléden: a visszaválthatós palackra utaztak

István épp hazafelé tartott a munkájából, amikor meglátta, hogy feltörték a kocsiját. Betörték az üvegeket és szétdobáltak mindent. Ennek ellenére semmilyen értéket nem vittek el, kivéve a 2 ezer forint összértékű visszaváltható palackokat. A rendőrség meghallgatta a tetteseket, de még gyerekek, így István szerint nem tehettek semmit ellenük.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 07:30
Információink szerint március 26-án többen is panaszt tettek a rendőrségen, miszerint valaki feltörte az autójukat a ceglédi vasútállomás parkolójában. Az egyikük Tóth István volt, aki be is számolt a történtekről. Elmondta, hogy három fiatal teljesen összetörte és felforgatta a családi autóját. A kár legalább 100 ezer forint. A visszaváltható palackokat vitték el. 

Visszaváltható palackokat vittek el a feltört kocsiból (Beküldött fotó)

„Üzemmérnök vagyok a BKV-nál. Szerdán sokáig kellett bent maradnom. Épphogy elértem az utolsó vonatot... Amúgy busszal járok Tápiószőlősről Tápiószelére, onnan vonattal Pestre. Gondoltam, most vonattal jövök és lerakom a kocsit Cegléden, de jobban jártam volna, ha kocsival megyek Pestre…” – kezdte István, aki arra ért oda az autójához, hogy azt teljesen felforgatták.

„Odasétáltam és akkor láttam meg, hogy néz ki az autóm” – meséli tovább. 

Feldúlták a kesztyűtartót, de semmit nem vittek el... Illetve hátra másztak a csomagtérbe,mivel gyerekzáras az autó, így nem tudták kinyitni belülről a hátsó ajtót, és hátulról előretuszkolták a két szatyrot, ami durván 2000 forint összértékű visszaválhatós palackokkal volt tele…

István azonnal értesítette a rendőrséget az esetről. Itt derült ki, hogy nem csak ő járhatott pórul.

„A rendőrségen kiderült, hogy nem én voltam az egyetlen károsult, más autóját is feltörték aznap. Mikor tőlem vették fel a jegyzőkönyvet, már három gyanúsított bent volt kihallgatáson. Mint megtudtam, három fiatalkorú volt, szóval még nem is büntethetőek… De már bőven van a számlájukon, nem ma kezdték. Az üzemanyagköltségem kevesebb lett volna, ha autóval megyek dolgozni, mint a kocsiban keletkezett kár. Nekem nincs Cascóm. Így körülbelül 100 ezer forintom fogja bánni a gyerekek szórakozását. Illetve a szerelőmmel találtunk Csepelen egy bontóst, aki 35 ezerért ad pont ehhez a típushoz egy üveget, majd lemegyek érte. Remélem, napokon belül beszereli, mert ha a gyerekeket nem tudjuk anyámékhoz meg anyósomékhoz vinni, akkor az jobban fog fájni, mint a két szatyor palack” – zárta szavait a férfi.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
