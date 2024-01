Ez az igazi tolvajtempó: 24 óra alatt 3 autót is kipakoltak Budaörsön

Az autóban hagyott értékeket minden esetben el kell rejteni a kíváncsi szemek elől, hiszen az autó feltörésre szakosodott bűnözőket, akik zsákmányt szimatolnak, nem riasztja vissza egy zárt ajtó. Komoly árat fizetett és saját bőrén tapasztalta meg egy férfi, hogy ma már nem nagyon létezik olyan, fogalom, hogy „biztonságos környék”. A pórul járt férfi természetesen feljelentést tett a rendőrségen, és egy budaörsi Facebook-csoportban is megosztotta esetét, hogy más is okuljon a vele történtekből.

Az autófeltörésre szakosodott bűnözőket nem riasztja vissza a zárt ajtó Fotó: Bogdan Cherniak

A mai napon a budaörsi Ifjúság utca parkolójában feltörték a céges kocsimat

— írja elkeseredetten a férfi, aki a bejegyzésben arra is kitért, hogy a kiérkező helyszínelők szerint csak ezen a napon, eddig már 2 ilyen esettel találkoztak.

Az autóból 1 millió forint értékben tulajdonítottak el kisgépeket és egy kéziszerszámot

– sorolja a kárát a pórul járt illető, aki a Facebookon az eszközök pontos típusát is leírta, hátha valakinek eladásra kínálják és az illető felismeri. A kifosztott úr célja az volt a bejegyzéssel, hogy felhívja az itt élők figyelmét arra, hogy még a frekventált környékeken is nagyon oda kell figyelni.

Nagyon kell vigyázni az értékeinkre. Kívánom, hogy mással ez ne történjen meg

– írja, majd azt is bevallja, hogy ő is hibázott, hiszen jól látható helyen hagyta az értékeit, mert álmában sem gondolta, hogy ilyesmi Budaörsön is megtörténhet.