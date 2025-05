Óbudán beköltöztek egy kocsiba a csövesek - megszólalt a rendőrség

Úgy tűnik, hogy már a békésen parkoló kocsik sincsenek biztonságban, még akkor sem, ha történetesen egy tisztes környéken várakoznak Óbudán. A napokban ugyanis meghökkentő dolog történt a III. kerületi Kaszásdűlő egyik utcájában: az egyik ott parkoló Ford Mondeóba egy ismeretlen család költözött be. Nem aprózták el a dolgot: a szülők három gyereküket is vitték, így összesen öten fészkelték be magukat az autóba.

Félnek a helyiek Óbudán: az egyik Fordba ugyanis egy öttagú család költözött be Fotó: Google Maps

Sokk Óbudán: parkoló Fordba költözött be az öttagú család

A kocsi tulaja felháborodottan osztotta meg a történteket egy helyi csoportban:

Ma hajnalban feltörték az autónkat, beleköltözött egy 5 fős család - anya, apa, gyerekek

- írta a döbbent tulajdonos. Hozzáfűzte, hogy a díszes társaság korántsem ismeretlen a környéken: gyakori vendégek a közeli élelmiszerbolt előtt, ahol leginkább balhéznak és randalíroznak. Kiderült, hogy nemcsak az utcán, de a kocsiban is akciódús műsort rendeztek: ugyanis többszöri kérésre sem voltak hajlandóak elhagyni újdonsült otthonukat. Olyannyira hajthatatlanok voltak, hogy végül a rendőrségnek kellett rendet tenni. Az esetről a zsarukat is megkérdeztük, akik elárulták: a család végül a rendőrségi felszólításra elhagyta a kocsit:

"Május 4-én az Ön által említett esettel összefüggésben Budapesten, a III. kerület Búza utcában történt intézkedés. A rendőrök felszólítására a régi autóból kiszálltak az abban illetéktelenül tartózkodó személyek. A rendőrök igazoltatták őket. A járművön, illetve benne rongálás nem volt tapasztalható, abból semmit sem tulajdonítottak el" - mondta el lapunknak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Bár a rendőrök hozzátették, hogy a III. Kerületi Rendőrkapitányság vizsgálja az eset körülményeit, de a helyiek attól tartanak, hogy ez újra megtörténhet bármelyikükkel. Maga a kocsi tulaja is figyelmeztette a helyieket: a család trükkös módon juthatott be az autóba:

Több ilyen autóról is tudunk a telepen. Ők különösen figyeljenek, mert feltehető, hogy van tanított kulcsuk a külsérelmi nyomok hiánya miatt, így nem minősül feltörésnek. Mindenki figyeljen, legfőképp a régebbi típusú autókra! Hátha feladják, vagy valaki tetten éri őket

- intette lakótársait a pórul jár tulajdonos.