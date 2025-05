Erdő Péter utoljára üzent haza a bezárkózás előtt: ezt üzeni a magyaroknak

Ahogyan a Metropol is megírta már, holnap kezdődik a Konklávé, a Kardinális pedig most arról tudósított, hogy Erdő Péter bíboros atya is beköltözött az imént a Szent Márta házba. Mielőtt azonban ő is bezárkódott volna, Erdő Péter a magyaroknak üzent, és fontos dolgokat árult el a jövőről.

Erdő Péter bíboros atya fontos üzenetet fogalmazott meg

A szívemben bizonyosság van. Talán most éreztem a legjobban az előkészítő beszélgetések során, hogy akarják, sokan kérik a bíborosok közül is, hogy a Szentlélek működjön rajtunk keresztül. Van az emberekben egyfajta hívői nyitottság

- emelte ki a magyar bíboros.

Abban bízik, hogy a Szentlélek működése érezhetővé válik majd a Sixtus-kápolnában. II. János Pál pápa egyszer arról írt, hogy miképpen képzel el egy jövőbeni pápaválasztást: a szellemek harca lesz ez, ahol a jó szellemek és a rossz szellemek küzdenek meg egymással.

Az a fontos, hogy az ember hagyja, hogy a Szentlélek irányítás érvényesüljön, és ne más szellemekre hallgasson

- üzente a hívőknek a bíboros atya.

A remény zarándokai

Ferenc pápa a reménynek szentelte ezt az évet, és erről is beszélgettek a bíborosok.

Miért van ez a világ remény nélkül? Azért, mert pogány.

Aki azt hiszi, hogy a földi élet minden, az a földi élet dolgait fölfokozott erővel fogja hajszolni, a többi emberrel szemben is egy erőszakosabb magatartásformát vesz fel. Aki viszont reménykedik a szó Krisztusi értelmében, az tudja, hogy a feltámadás a legfontosabb cél. Ezt kell a Katolikus Anyaszentegyháznak mint reményt az emberek számára nyújtani, a feladat azonban nehéz. A legtöbb ember nem egyszerűen tusakodik Isten ellen, hanem az apátia ateizmusa uralkodott el az embereken, legalábbis nyugaton.

Ez a nemtörődömség ateizmusa.