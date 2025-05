Ez történik, ha Erdő Pétert pápává választják

Erdő Pétert tartják a pápai trón egyik esélyesének. Érszegi Márk Aurél Vatikán-szakértő ugyan nem bocsátkozik találgatásokba, hogy pontosan mekkora a realitása annak, hogy Szent Péter székébe valóban a magyar bíborost ültessék a május 7-én kezdődő konklávén, de arra a kérdésre szívesen válaszolt, milyen hatása lenne a történelmi sikernek a magyar diplomáciára és politikára nézve.

Erdő Péter a pápaválasztás egyik esélyese Fotó: Mirkó István

- Mindenek előtt azt kell világosan látni, hogy bárkit is választanak meg pápának, ő római pápa lesz, nem pedig lengyel, német vagy éppen magyar – jelentette ki Érszegi.

Ahogy valaki elfoglalja Szent Péter székét, megváltozik a világlátása, vagyis egy teljesen új szemszögből kell néznie az egyházat is. Ez természetesen nem írja felül a származását és a korábbi életét sem teszi semmissé. Ez azt is jelenti, ha Erdő Pétert pápává választják, az nem szünteti meg a hazaszeretetét

– mondta a szakértő, aki szerint Erdő megnyilvánulásaiban továbbra is visszaköszönne a magyarsága, illetve a közép-európaisága.

Felmerülhet a kérdés, hogy az új pápának Vatikán államfőjeként le kell-e mondania a korábbi állampolgárságáról.

Vatikán eleve azért jött létre, hogy a mindenkori egyházfőnek egyfajta világi függetlenséget biztosítson, vagyis, hogy ne legyen más állam államfőjének, uralkodójának az alávetettje. Az állampolgárság ugyanis azzal jár, hogy a törvényei mindig vonatkoznak az illetőre. Hozzáteszem, a római pápa nincs rászorulva, hogy Vatikán állampolgára legyen, hiszen uralkodó. Mi több, akkor is szuverénnek számított, amikor nem létezett a városállam 1870 és 1929 között

– magyarázta Érszegi Márk Aurél.

Ferenc pápa egyébként a megválasztása után elment az argentin konzulátusra, hogy meghosszabbítsa az argentin útlevelét. Ennek az volt az üzenete, hogy továbbra is az argentin törvények alá tartozónak vallja magát.

Május 7-én kezdődik a konklávé Fotó: Aliona & Pasha / Pexels (illusztráció)

A mindenkori pápa Róma püspöke. Ugyan nincsenek elvárások vagy főleg előírások arra vonatkozóan, hogy a megválasztása után melyik államfővel vegye fel elsőként a kapcsolatot, de kézenfekvő, hogy az elsők között üdvözli az olasz főváros vezetőjét. Vatikánnak mindig is privilegizált kapcsolata volt az olasz állami hatóságokkal. Ferenc pápa temetésén is jól látszott, hogy két delegációt emeltek ki: az olaszt, illetve az elhunyt egyházfő származási országára tekintettel az argentint. Ezek tagjai létszámban is nagyobbak lehettek, mint az összes többié. Ez az egyházi állam protokolljából adódott.