Így csinálhatsz milliókat a 25 év alattiak szja-mentességéből!
Hasznos tanácsok mindenkinek. Trunk Tamást megosztotta népes rajongótáborával a „titkot”.
Trunk Tamást aligha kell bemutatni, pláne a Z generáció tagjai számára, de talán nem lövünk mellé azzal, ha azt állítjuk, hogy a fiatalember neve mára nemcsak ebben a korosztályban ismert. A közösségi médiafelületeken csak Dablty néven futó véleményvezér még tinédzserként vált ismertté azzal, hogy a sneakerhead világ cipőkultúrájáról és a márkák pszichológiájáról beszélt. Mára elismert szakértő lett ezen a területen. Egy nemrég, a TikTokra feltöltött videójában azonban új oldaláról ismerhettük meg a népszerű tartalomgyártót, aki megosztotta népes rajongótáborával, hogy miként sáfárkodik a kormány által a 25 év alatti fiatalok számára biztosított szja-mentességgel – írja a Bors.
Így fekteti be az szja-mentességgel megspórolt pénzt Dablty
A népszerű influenszer a rajongói kérdésekre válaszolva beszélt arról, hogy miként fekteti be a pénzét. Egészen konkrétan arra volt kíváncsi több követője is, hogy érdemes-e egy-egy különleges és egyedi cipőbe invesztálni. Erre a kérdésre is megadta a választ Tamás, aki nem kertelt és elmondta, hogy ETF-ekbe és Magyar Állampapírba fekteti a pénzét, utóbbi kapcsán pedig hozzátette, hogy ezt tartja az egyik legbiztonságosabb módszernek. Majd rátért arra is, hogy mennyit fektet be, illetve azt is elmondta, hogy miből forgatja be ezt a pénzt.
Szerintem fontos az, hogy a lehetőségeinkre odafigyeljünk és a lehető legjobban kihasználjuk őket. Ami zseniális, hogy Magyarországon a 25 év alattiaknak van egy szja-mentessége, és én kiszámoltam azt, hogy mennyi az a pénz, amit megtakarítok ezzel az szja-mentességgel a bejövő összegeimből, amit nem kell, ugye, leadóznom. Én azt a pénzt minden hónapban hozzáteszem ehhez a befektetésemhez, és így a kamatos kamaton keresztül ez szépen hónapról hónapra növekedik, és tulajdonképpen abból az adott összegből, amit az szja-mentességből megspórolok, még egy jó nagy összeget pluszban megspórolok
– árulta el a közösségi platformon Trunk Tamás.
Sokan csak úgy tekintenek a 25 év alattiak szja-mentességére, mint egy kis extra zsebpénzre, ami hó végén ott marad a számlán. De ha okosan bánsz a havi szinten akár százezer forintot is meghaladó adómegtakarítással, akkor
hosszú távon jelentős vagyonná növekedhet az így megspórolt pénz a kamatos kamat segítségével.
Miért éri meg ez neked?
Gondolj bele: ha havonta csak 30-50 ezer forinttal kapsz többet kézhez az szja-mentesség miatt és azt elrakod, akkor 25 éves korodra többmilliós tőkéd lehet.
- Szja-mentesség: Ez a „tiszta haszon”, amit nem von le az állam a béredből.
- Kamatos kamat: Ha ETF-be, vagyis olyan befektetési alapokba teszed a pénzed, amikkel a világ legnagyobb cégeinek részvényeiből vásárolhatsz, akkor a pénzed dolgozik helyetted.
- Biztonság: Az állampapír pedig garantálja, hogy ne bukhasd el a megspórolt vagyonodat.
Tamás példája bizonyítja, hogy a tudatosság nem unalmas, hanem az egyik legmenőbb dolog 2026-ban. Nem kell lemondanod a stílusról, de ha a „pluszpénzt” befekteted, akkor pár év múlva nemcsak a cipőd lehet menő, hanem a bankszámlád is!
Hírlevél-feliratkozás
