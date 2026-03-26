Választási útmutató: így kell szavaznunk április 12-én

A szavazólapon az általunk választott párt neve alatti körbe húzott X fogja jelölni a döntésünket. A választáson minden olyan szavazat, amely ennek nem felel meg, érvénytelennek számít. Mutatjuk, hogyan kell érvényesen szavazni április 12-én.

Így szavazhatunk a választáson – minden más csak megtévesztés

A Tisza Párt szekerét toló véleményvezérek nem csupán a túlzó közvélemény-kutatásokkal, hanem a szavazás módjával kapcsolatos, megtévesztő tartalmakkal is próbálják félrevezetni a magyar választókat. Bár elsőre ez csak egy apró csalafintaságnak tűnik, valójában büntetőjogi vonatkozása is lehet az ilyen tartalmaknak.

Nagyon fontos, hogy ha nem fideszes vagy, akkor most azonnal görgess tovább! Ugye én nagyon mélyen fideszes vagyok, tehát ez egy real infó. Április tizenkettedikén most már egy pipával tudod támogatni a Fideszt, nem egy X-el. Amelyik pártot legkevésbé szeretnéd látni a kormányon vagy a parlamentben, tök mindegy, a mellé egy X-et kell rakni, így mínusz egy szavazat jár nekik. De ezt ne adjátok tovább! Ezt csak mi fideszesek tudhatjuk

– "viccelődött" az egyik tiszás influenszer a TikTokon. Ezzel a megszólalással érvénytelen szavazatra való buzdítást követett el. Ez magában hordozza a választás rendjének megsértését, valamint a büntető törvénykönyv alapján, választásra jogosult személyt a választásában befolyásolás, illetve megtévesztés miatt büntethető is. Nem lehet véletlen, hogy a tartalom készítőjének neve már nem bukkan fel a TikTok keresési eredményei között.

Korábban arra is volt példa, hogy az idős szavazók távol tartására buzdították a választókat. Ezzel arra utaltak, hogy a Fidesz az "idősek pártja". Erre a meglátásukra rácáfolnak az eddigi országjárások, amelyeken a legkülönfélébb korosztályból érkeztek magyar választók.

Érvénytelen szavazat:

Hiányzik a hivatalos bélyegzőlenyomat: Ha a szavazólapon nincs rajta a szavazatszámláló bizottság hivatalos pecsétje.

Több szavazat a megengedettnél: Ha a választópolgár a törvényben meghatározottnál több jelöltre, listára vagy válaszlehetőségre adja le a voksát.

Helytelen jelölés (nem a megfelelő helyen): Ha a szavazólapon a szavazatot nem a körökön belülre, vagy nem megfelelő módon helyezik el.

Nem hivatalos szavazólap: Ha a szavazólap nem a hivatalosan biztosított nyomtatvány.

Szabálytalan kitöltés: Ha a szavazólap annyira megrongálódott (szakadt, firkált), hogy nem állapítható meg egyértelműen a választópolgár akarata.

Nem a kijelölt helyen: Ha a szavazat a borítékba helyezés helyett a szavazóhelyiségen kívülre kerül, vagy nem a választási névjegyzékben szereplő, arra jogosult személy adja le.

A választás pontos módjáról ezen az oldalon tájékozódhatunk.