Lenyomta a tavaszi időjárás a veszélyes állatokat és a rémisztő alakokat

A magyar népi hagyomány szerint fontos időszak jön március második felében: ekkor érkezik hozzánk Sándor, József és Benedek, aki zsákban hozza a meleget. Nem véletlen, hogy ez a három férfi névnap – március 18., 19. és 21. – a paraszti világban a tavasz igazi kezdetét jelentette. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy Sándor, József és Benedek idén korántsem a meleget hozza meg, sőt éppen ellenkezőleg: kellemesen langyos tavaszi időszak helyett egy csúnya hidegfront köszönt majd ránk. Nagyon úgy fest ugyanis, hogy hamarosan egy nyugatról érkező, tartósan itt veszteglő hidegfront betör hozzánk és az ország nyugati és a középső részén fejtt ki a hatását. A frontérzékenyeknek így különösen nehéz lesz ez az időszak: megnő a sztrókok, infarktusok valószínűsége, az erősödő szél pedig hozzájárul ahhoz, hogy gyakrabban alakuljanak ki szorongásos panaszok, erre rásegít a gyakoribb aritmiák, szívdobogás érzés jelentkezése.

Nagyon úgy tűnik, hogy lemondhatunk a kellemesen meleg tavaszi időjárásról Fotó: Metropol

Micsoda tavasz: tomboló drogosok lepték el a VIII. kerületet

Úgy tűnik, hogy a nyolcadik került már nemcsak éjjel, hanem nappal is tartogathat kellemetlen meglepetéseket. A kerületi lakosok szerint ugyanis mostanság drogosok lepték el a kerületet, akiket kikerülni sem lehet: mindenhol ott vannak, sokszor még a lakók otthona előtt is. Több ott élő elmondta, hogy a kábítószereseknek a bejárati ajtó sem akadály, simán feltörik, hogy beszökhessenek a tárasasházakba és aztán ott lőhessék be magukat. Hozzáfűzték, hogy a drogosok áldatlan állapotok hagynak maguk után: a kukákat felborogatják és áttúrják, összepiszkítják a járdát, és drogos tűket hagynak szanaszét.

A drogosok mindenhol ott vannak a VIII. kerületben, nem lehet őket kikerülni Olvasói fotó

Ijesztő állat lapult a komlói kertben

A várva várt tavaszias idő és napsütés sokakat csalogatott a szabadba az elmúlt időszakban. Így tett a komlói Etel is, aki azonban lemondhatott a vidám napfürdőzésről, miután a kertbe toppanva döbbenetes látvány tárult a szeme elé: a kertet mindenhol apró lyukacskák borították. Bár Etel és édesanyja, Mária nagyon megijedt, kiderült, hogy korántsem veszélyes állattal állnak szemben: a lyukakat valószínűleg a tavasz egyik hírnöke, a bányászméh vájhatta a földbe. Az apró állatnak, bár van fullánkja, olyan gyenge, hogy a bőrön sem tudsz átszúrni, bántani pedig maximum véletlenül fogja az embert, ha éppenséggel rátapos.