Lenyomta a tavaszi időjárás a veszélyes állatokat és a rémisztő alakokat

Ezek voltak a hét legolvasottabb cikkei. Veszélyes állatok, rémisztő alakok és szívbe markoló sorsok – ezek érdekelték legjobb a héten az embereket. Azonban semmi sem hozta annyira lázba olvasóinkat, mint a tavaszi időjárás és az, hogy vajon Sándor, József és Benedek mivel örvendeztet meg minket az idén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.22. 18:00
A magyar népi hagyomány szerint fontos időszak jön március második felében: ekkor érkezik hozzánk Sándor, József és Benedek, aki zsákban hozza a meleget. Nem véletlen, hogy ez a három férfi névnap – március 18., 19. és 21. – a paraszti világban a tavasz igazi kezdetét jelentette. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy Sándor, József és Benedek idén korántsem a meleget hozza meg, sőt éppen ellenkezőleg: kellemesen langyos tavaszi időszak helyett egy csúnya hidegfront köszönt majd ránk. Nagyon úgy fest ugyanis, hogy hamarosan egy nyugatról érkező, tartósan itt veszteglő hidegfront betör hozzánk és az ország nyugati és a középső részén fejtt ki a hatását. A frontérzékenyeknek így különösen nehéz lesz ez az időszak: megnő a sztrókok, infarktusok valószínűsége, az erősödő szél pedig hozzájárul ahhoz, hogy gyakrabban alakuljanak ki szorongásos panaszok, erre rásegít a gyakoribb aritmiák, szívdobogás érzés jelentkezése.

Nagyon úgy tűnik, hogy lemondhatunk a kellemesen meleg tavaszi időjárásról

Micsoda tavasz: tomboló drogosok lepték el a VIII. kerületet

Úgy tűnik, hogy a nyolcadik került már nemcsak éjjel, hanem nappal is tartogathat kellemetlen meglepetéseket. A kerületi lakosok szerint ugyanis mostanság drogosok lepték el a kerületet, akiket kikerülni sem lehet: mindenhol ott vannak, sokszor még a lakók otthona előtt is. Több ott élő elmondta, hogy a kábítószereseknek a bejárati ajtó sem akadály, simán feltörik, hogy beszökhessenek a tárasasházakba és aztán ott lőhessék be magukat. Hozzáfűzték, hogy a drogosok áldatlan állapotok hagynak maguk után: a kukákat felborogatják és áttúrják, összepiszkítják a járdát, és drogos tűket hagynak szanaszét.

A drogosok mindenhol ott vannak a VIII. kerületben, nem lehet őket kikerülni

Ijesztő állat lapult a komlói kertben

A várva várt tavaszias idő és napsütés sokakat csalogatott a szabadba az elmúlt időszakban. Így tett a komlói Etel is, aki azonban lemondhatott a vidám napfürdőzésről, miután a kertbe toppanva döbbenetes látvány tárult a szeme elé: a kertet mindenhol apró lyukacskák borították. Bár Etel és édesanyja, Mária nagyon megijedt, kiderült, hogy korántsem veszélyes állattal állnak szemben: a lyukakat valószínűleg a tavasz egyik hírnöke, a bányászméh vájhatta a földbe. Az apró állatnak, bár van fullánkja, olyan gyenge, hogy a bőrön sem tudsz átszúrni, bántani pedig maximum véletlenül fogja az embert, ha éppenséggel rátapos.

 A bányászméhek valósággal kilyuggatták a komlói kertet

Lecsapott a dorozsmai rém

Igencsak veszélyes rém ólálkodik az eddig békés és nyugodt Kiskundorzsmán vagy éppen annak környékén. Egy rejtélyes fantom ugyanis ijesztő drótcsapdákat állít fel a település menti erdős részen. A csapda a kisebb állatoknak végzetes is lehet, mikor Anita arra járt, egy nyuszit ejtett végzetes fogságba.

Láttuk, hogy valami mozog a fa tövében, a drót fogva tartott egy erdei nyuszit, a nyaka köré volt tekeredve

– idézte fel Anita még most is dühösen a Metropolnak. Mivel azonban a hátborzongató csapdákat az út menti fákhoz erősítették, nem kizárt, hogy egy kutyás vagy éppen a gazdája is megsérülhet, ha ne adj’ isten belekavarodik vagy ráesik a csapdára. Itt bővebben is olvashatsz arról, hol csapott le a dorozsmai rém.

Lecsapott a dorozsmai rém: drótcsapdákkal „vadászik" egy fantom. Legutóbb egy nyuszi esett a halálos csapdába

Drámai fordulat: kórházba került a csontrákos Hannácska

Újabb szívszorító fejezethez érkezett a 10 éves bényei kislány, Hannácska kálváriája. A hős kislány ötéves kora óta vívja harcát a gyilkos Ewing-szarkómával, állapota azonban hirtelen rosszabbra fordult: tüdőgyulladás és aggasztó neurológiai tünetek miatt szállították a Heim Pál Gyermekkórházba. A kislány január óta nagyon gyenge: tíz kilót fogyott, alig tud aludni, nem eszik és apró teste a végletekig legyengült. Emellett aggasztó tüneteket tárt fel a neurológiai vizsgálat is: Hanna lábaiban jelenleg egyáltalán nem válthatóak ki az alapvető reflexek. Hogy ez mitől van, egyelőre nem tudják, édesanyja azonban minden nap gyermeke mellett áll.

Itt vagyok vele, fogom a kis kezét, nézem az arcát, és egyszerűen szerintem fel sem fogom igazán mindennek a súlyát

– mondta lapunknak az édesanya.

Az úgynevezett Ewing-kór mellett Hannácska most tüdőgyulladással is küzd

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
