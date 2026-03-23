Megkezdődik az I. patrióta nagygyűlés: ezek lesznek a programok

A Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében zajló esemény március 23-án 10 órakor, egy konferenciával kezdődik az Országházban. Az eseményt Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke nyitja meg, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tart előadást. A konferencia zárszavát Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondja majd. A rendezvény délután a Millenáris Parkban folytatódik, ahol 12 órától várják a látogatókat. A házigazda Kavecsánszki Ádám lesz és beszédet mond majd többek között Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője, Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese, Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, valamint Geert Wilders, a Holland Szabadságpárt vezetője. Az esemény kiemelt felszólalója Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A Millenáris Park területén tematikus pavilonok is várják a látogatókat, amelyek a magyar tudomány, kultúra, közélet és turizmus különböző területeit mutatják be. Az eseményt élőben közvetíti a Hír TV, a Mandiner, valamint a Patrióta YouTube-csatornája. További információ patrióta nagygyűlésről a patriotanagygyules.hu oldalon érhető el.

Ma van a lengyel-magyar barátság napja

A lengyel–magyar barátság napjának története 2006. március 24-ig nyúlik vissza, amikor Lech Kaczyński lengyel és Sólyom László magyar köztársasági elnök Győrben aláírták a győri nyilatkozatot, valamint átadták a lengyel–magyar barátság első köztéri emlékművét. A magyar Országgyűlés 2007. március 12-én, a lengyelek pedig március 16-án nyilvánították határozatban ünnepnapnak március 23-át, a lengyel–magyar barátság napját.

A meteorológiai világnap is március 23-án van

76 éve, március 23-án tarjuk a meteorológiai világnapot, az 1873-ban alapított Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódaként 1950. március 22-én Genfben megalakult a Meteorológiai Világszervezet (WMO) emlékére. Pontosabban a másnap életbe lépett alapokmány emlékére.