Megkezdődik az I. patrióta nagygyűlés: ezek lesznek a programok
A mai nap folyamán délelőtt és délután is lesznek programok, Budapest több pontján. Mutatjuk kik szólalnak majd fel a patrióta nagygyűlésen és azt is, hol követheti élőben az, aki nem tud személyesen kilátogatni az eseményre.
A Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében zajló esemény március 23-án 10 órakor, egy konferenciával kezdődik az Országházban. Az eseményt Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke nyitja meg, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tart előadást. A konferencia zárszavát Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondja majd. A rendezvény délután a Millenáris Parkban folytatódik, ahol 12 órától várják a látogatókat. A házigazda Kavecsánszki Ádám lesz és beszédet mond majd többek között Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője, Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese, Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, valamint Geert Wilders, a Holland Szabadságpárt vezetője. Az esemény kiemelt felszólalója Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A Millenáris Park területén tematikus pavilonok is várják a látogatókat, amelyek a magyar tudomány, kultúra, közélet és turizmus különböző területeit mutatják be. Az eseményt élőben közvetíti a Hír TV, a Mandiner, valamint a Patrióta YouTube-csatornája. További információ patrióta nagygyűlésről a patriotanagygyules.hu oldalon érhető el.
Ma van a lengyel-magyar barátság napja
A lengyel–magyar barátság napjának története 2006. március 24-ig nyúlik vissza, amikor Lech Kaczyński lengyel és Sólyom László magyar köztársasági elnök Győrben aláírták a győri nyilatkozatot, valamint átadták a lengyel–magyar barátság első köztéri emlékművét. A magyar Országgyűlés 2007. március 12-én, a lengyelek pedig március 16-án nyilvánították határozatban ünnepnapnak március 23-át, a lengyel–magyar barátság napját.
A meteorológiai világnap is március 23-án van
76 éve, március 23-án tarjuk a meteorológiai világnapot, az 1873-ban alapított Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódaként 1950. március 22-én Genfben megalakult a Meteorológiai Világszervezet (WMO) emlékére. Pontosabban a másnap életbe lépett alapokmány emlékére.
A magyar ejtőernyősök napja is ma van
2004 óta emlékezünk meg erről a jeles napról annak emlékére, hogy 1918-ban ezen a napon hajtotta végre az első sikeres magyar katonai ejtőernyős ugrást vitéz Boksay Antal repülőhadnagy, Olaszország fölött.
Hamvas Béla is ezen a napon született
Méghozzá Eperjesen 1897-ben. Tanulmányait 1919-1923. között a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakán végezte. Pályafutását 1923-ban újságíróként kezdte a Budapesti Hírlapnál és a Szózatnál. 1927-től 1948-ig könyvtárosként dolgozott a Fővárosi Könyvtárban. 1936-ban megírta A magyar Hüperion-t. 1943-ban jelent meg A láthatatlan történet című kötete, 1944-ben fejezte be a Scientia sacra első részét. A bor filozófiáját 1945 nyarán, egy Balatonberényben töltött rövid vakáció alatt írta, amelyet imakönyvnek szánt az ateisták számára. 1945-től 1948-ig Az Egyetemi Nyomda Kis Füzeteit szerkesztette, 1946-ban jelent meg az Anthologia humana - Ötezer év bölcsessége című műve. 1948-ban kényszernyugdíjazták.
Ezen a három helyszínen várják ma a véradókat Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Mától melegedni kezd az idő
A koponyeg.hu szerint hétfőn a felhőzet növekedésére számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. Lassú melegedés is várható, a hőmérséklet 14-15 fok körül alakul.
Itt kell forgalmi változásokra számítani a fővárosban
Egy delegáció miatt tilos megállni március 24-én 12 óráig az I. kerületben a Hess András tér teljes területén, a Szentháromság téren a hotel és a Mátyás-templom közötti szakaszon és az Országház utca mindkét oldalán a Szentháromság tér és a Fortuna köz között. Emellett március 23-án 6 órától 17 óra 30 percig a II. kerületben a Marczibányi tér mindkét oldalán a Lövőház utca és a Kis Rókus utca között, illetve a Kis Rókus utca mindkét oldalán a Marczibányi tér és a Kitaibel Pál utca között. Ugyancsak tilos megállni március 23-án 10 órától 24 óráig a VI. kerületben az Andrássy út mindkét oldalán a Dobó utca és a Nagymező utca között, a Dalszínház utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Lázár utca között, a Lázár utca mindkét oldalán a Dalszínház utca és a Hajós utca között, a Hajós utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Lázár utca között, a Lázár utca páratlan számozású oldalán a Dalszínház utcától a Bajcsy-Zsilinszky út irányába 50 méter hosszan - írja a rendőrség.
- A BKK emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy időszakos és szakaszos sávlezárás lesz a Thököly út belső szakaszán március 23., hétfő 08:00 és március 27., péntek 15:00 óra között.
- Sávlezárás lesz a Gyömrői úton március 23., hétfő 06:00 és március 27., péntek 23:00 óra között.
- Lezárás lesz a IV. kerületben a Temesvári utcában március 23., hétfő 06:00 és március 29., vasárnap 23:00 óra között.
- Illetve szakaszos sávlezárás lesz a Széll Kálmán téren is 08:00 és 12:00 óra között.
