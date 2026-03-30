„Szerencsés vagyok, hogy egyáltalán életben maradtam” – súlyosan balesetéről vallott egy édesanya

Egy nő éppen párjának segített autót szerelni, amikor egy váratlan baleset során a motorból kipattanó szikra meggyújtotta a pulóverét, és súlyoson megégette az édesanya arcát.

A megégett bőr egy részét műtéttel kellett eltávolítani

A 41 éves Tara Rigik január 10-én tartózkodott otthon a partnerével, aki egy autón dolgozott. A nő felajánlotta a segítségét, ám egy szikra a motorból a ruhájára pattant, ami azonnal lángra kapott.

Az egygyermekes édesanya pánikba esve a zuhany alá rohant, amikor pillanatok alatt elborították a lángok. Eleinte azt hitte, nem szenvedett komoly sérüléseket, ám amikor az arca annyira megduzzadt, hogy már nem látott, úgy döntött, orvoshoz fordul.

A kórházban kiderült, hogy harmad- és negyedfokú égési sérülései vannak az arcán, a mellkasán és a jobb karján, ezért közel két hétig bent tartották megfigyelés és kezelés céljából. Tara azóta bevallotta, hogy a történtek mély nyomot hagytak benne, és ma már fél az autóktól. Ugyanakkor hálás, hogy túlélte a súlyos balesetet.

Egy ponton azt hittem, meghalok, vagy legalábbis elveszítem a látásomat, amikor elborítottak a lángok. Nem tudjuk, honnan jött a szikra, olyan gyorsan történt minden. Kiugrottam az autó alól és megpróbáltam levetkőzni. Egyenesen a zuhanyzóhoz rohantam, és hideg zuhany alá álltam.

Tara elmesélte, hogy egy-két órára lefeküdt, fagyasztott zöldségekkel teli zacskókat téve magára, de később az arca annyira feldagadt, hogy a szemét sem tudtam kinyitni.

A nő csaknem két hetet töltött kórházban, miután súlyos égési sérüléseket szenvedett az arcán, a mellkasán és a karjain. Az állapota miatt bőrátültetésre is szükség volt, hogy helyreállítsák a mellkasán károsodott területet.

„Az orvosok többször elmondták, milyen szerencsés vagyok, hogy egyáltalán életben maradtam. Az pedig különösen meglepte őket, milyen szépen regenerálódott az arcom” – tette hozzá a nő a DailyStar cikkében.