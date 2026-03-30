Ezt nem érdemes kihagynod: elindult a Lutri - itt az nyer, aki nem talál el semmit

A tét pedig nem kicsi: akár 400 millió forintos főnyeremény is bezsebelhető.
Március 30-án egy rendhagyó sajtóeseményen mutatta be legújabb játékát a Szerencsejáték Zrt.: megérkezett a Lutri! Az új lottójáték alapjaiban forgatja fel mindazt, amit eddig a lottózásról gondoltunk. Különlegessége ugyanis, hogy itt nem az a cél, hogy eltaláljuk a kihúzott számokat – hanem éppen az, hogy egyetlen találatunk se legyen. A lottózásban ritkán látni olyan radikális újítást, amely nemcsak a szabályokat, hanem a játékosok alapvető gondolkodásmódját is megváltoztatja. A Szerencsejáték Zrt. legújabb lottójátéka, a Lutri, pontosan ilyen.
A új lottójáték izgalma több napon át is kitart
A Lutri szabályai első hallásra szokatlannak tűnhetnek, de lényege az úgynevezett inverz játékélmény. A játékosoknak 49 számból kell 10-et megjelölniük, a cél pedig az, hogy ezeket a számokat ne húzzák ki a napi sorsolások során. Minden este 14 számot sorsolnak ki, és a mi szelvényünk akkor marad versenyben, ha a választott számaink érintetlenek maradnak.
Tehát egyetlen 500 forintos szelvénnyel akár négy egymást követő napon, azaz négy sorsoláson is részt vehetünk. A tét pedig nem kicsi: ha mind a tíz számunk "túléli" a napi sorsolásokat, akkor megnyerjük a 400 millió forintos főnyereményt.
A játék egyik legnagyobb újítása az úgynevezett cash-out, azaz a a kiszállás lehetősége, amit eddig leginkább a TippmixPro sportfogadói játékán ismerhettünk. Ez azt jelenti, hogy a játékos minden sorsolás után dönthet: felveszi az addig megszerzett biztos nyereményt, vagy tovább kockáztat a nagyobb összeg reményében. Ez a funkció először jelenik meg ilyen formában egy sorsolásos játékban.
Horváth Zoltán a bemutatón arról beszélt, hogy a Lutri teljes egészében saját fejlesztés eredménye.
Ez a fejlesztés nemzetközi viszonylatban is egyedülálló
– hangsúlyozta az igazgató, majd kiemelte, hogy a Lutrit nem egy "licenszként" vásárolták, hanem a Szerencsejáték Zrt. munkatársai alkottak meg, a játékosok változó igényeihez igazodva.
Mint mondta, a játék megalkotása hosszú folyamat volt: amihez nemzetközi trendeket vizsgáltak meg, kutatási adatokat elemeztek, majd így egy olyan koncepciót dolgoztak ki, amely eltér a hagyományos lottóktól. Ezzel a céljuk nemcsak az volt, hogy egy új játékot hozzanak létre, hanem az is, hogy új szemléletet adjanak a játékosoknak.
A Lutri szelvény ára 500 forint. A sorsolások minden este 23:30 és 23:59 között zajlanak.
A Lutri bevezetése jól illeszkedik a vállalat azon narratívájába, hogy ez már nemcsak a hagyományos lottókedvelőknek szól, hanem a fiatalabb generációknak is – akik inkább az interaktívabb és pörgősebb lottózás élményét keresik.
Hiszünk benne, hogy ezzel nemcsak egy új játékot adunk, hanem egy új perspektívát is arra, hogyan lehet a klasszikus lottóélményt újraértelmezni
– tette hozzá a Borsnak Horváth Zoltán.
Sztárok is részt vettek a játék bemutatásán
A Szerencsejáték Zrt. hosszú idő után új játékkal lepte meg a szerencsejáték szerelmeseit. Az esemény helyszínét adó MTK Sportklubb megtelt érdeklődőkkel. A Lutri szerencsejáték bemutatóján jelen volt a magyar sztárvilág krémje is, akiket a szervezők egy nagyon izgalmas sorversenyre invitáltak. Versenybe szállt többek között Tápai Szabina, Dér Heni és a férje Bakos Gábor, valamint Kempf Zozo és a szerencselány Balogh Eleni is - írja a Ripost.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre