Ezt nem érdemes kihagynod: elindult a Lutri - itt az nyer, aki nem talál el semmit

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 17:35
Módosítva: 2026.03.30. 17:42
Március 30-án egy rendhagyó sajtóeseményen mutatta be legújabb játékát a Szerencsejáték Zrt.: megérkezett a Lutri! Az új lottójáték alapjaiban forgatja fel mindazt, amit eddig a lottózásról gondoltunk. Különlegessége ugyanis, hogy itt nem az a cél, hogy eltaláljuk a kihúzott számokat – hanem éppen az, hogy egyetlen találatunk se legyen. A lottózásban ritkán látni olyan radikális újítást, amely nemcsak a szabályokat, hanem a játékosok alapvető gondolkodásmódját is megváltoztatja. A Szerencsejáték Zrt. legújabb lottójátéka, a Lutri, pontosan ilyen.

Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója a bemutató során egy látványos környezetben ismertette az új lottójáték működését. A prezentáció során egy mesterséges intelligenciával létrehozott karakter is „életre kelt”, amely a Lutrit jelképezte. Fotó: Szabolcs László / Bors

A új lottójáték izgalma több napon át is kitart

A Lutri szabályai első hallásra szokatlannak tűnhetnek, de lényege az úgynevezett inverz játékélmény. A játékosoknak 49 számból kell 10-et megjelölniük, a cél pedig az, hogy ezeket a számokat ne húzzák ki a napi sorsolások során. Minden este 14 számot sorsolnak ki, és a mi szelvényünk akkor marad versenyben, ha a választott számaink érintetlenek maradnak.

Tehát egyetlen 500 forintos szelvénnyel akár négy egymást követő napon, azaz négy sorsoláson is részt vehetünk. A tét pedig nem kicsi: ha mind a tíz számunk "túléli" a napi sorsolásokat, akkor megnyerjük a 400 millió forintos főnyereményt.

A játék egyik legnagyobb újítása az úgynevezett cash-out, azaz a a kiszállás lehetősége, amit eddig leginkább a TippmixPro sportfogadói játékán ismerhettünk. Ez azt jelenti, hogy a játékos minden sorsolás után dönthet: felveszi az addig megszerzett biztos nyereményt, vagy tovább kockáztat a nagyobb összeg reményében. Ez a funkció először jelenik meg ilyen formában egy sorsolásos játékban.

A sajtóeseményen számos influenszer, sportoló és színész jelent meg.  Fotó: Szabolcs László / Bors

Horváth Zoltán a bemutatón arról beszélt, hogy a Lutri teljes egészében saját fejlesztés eredménye.

Ez a fejlesztés nemzetközi viszonylatban is egyedülálló

 – hangsúlyozta az igazgató, majd kiemelte, hogy a Lutrit nem egy "licenszként" vásárolták, hanem a Szerencsejáték Zrt. munkatársai alkottak meg, a játékosok változó igényeihez igazodva. 

Mint mondta, a játék megalkotása hosszú folyamat volt: amihez nemzetközi trendeket vizsgáltak meg, kutatási adatokat elemeztek, majd így egy olyan koncepciót dolgoztak ki, amely eltér a hagyományos lottóktól. Ezzel a céljuk nemcsak az volt, hogy egy új játékot hozzanak létre, hanem az is, hogy új szemléletet adjanak a játékosoknak.

A Lutri szelvény ára 500 forint. A sorsolások minden este 23:30 és 23:59 között zajlanak.

A sajtóesemény helyszínét egy gigantikus akadálypályával is színesítették, ahol a bemutató után sportolók, színészek és influenszerek mérték össze erejüket.  Fotó: Szabolcs László / Bors

A Lutri bevezetése jól illeszkedik a vállalat azon narratívájába, hogy ez már nemcsak a hagyományos lottókedvelőknek szól, hanem a fiatalabb generációknak is – akik inkább az interaktívabb és pörgősebb lottózás élményét keresik.

Hiszünk benne, hogy ezzel nemcsak egy új játékot adunk, hanem egy új perspektívát is arra, hogyan lehet a klasszikus lottóélményt újraértelmezni

– tette hozzá a Borsnak Horváth Zoltán.

Sztárok is részt vettek a játék bemutatásán

A Szerencsejáték Zrt. hosszú idő után új játékkal lepte meg a szerencsejáték szerelmeseit. Az esemény helyszínét adó MTK Sportklubb megtelt érdeklődőkkel. A Lutri szerencsejáték bemutatóján jelen volt a magyar sztárvilág krémje is, akiket a szervezők egy nagyon izgalmas sorversenyre invitáltak. Versenybe szállt többek között Tápai Szabina, Dér Heni és a férje Bakos Gábor, valamint Kempf Zozo és a szerencselány Balogh Eleni is - írja a Ripost.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
