Mintha nem is tavasz lenne: elképesztő, milyen idővel búcsúzik a március

A héten az ország nyugati és északi részén fokozatosan csökken a felhőzet, azonban a déli tájakon továbbra is marad a borongós, csapadékos időjárás. A szél az egész országban erős marad. A hét második felében egyre több helyen várható némi napsütés, és a csapadék is csökkenhet. A hőmérséklet 10-15 fok között várható majd.

Időjárás előrejelzés: továbbra is marad a hüvös időjárás

Kedden északnyugat és északkelet felől csökken a felhőzet, de a középső és a déli tájakon marad a borús, csapadékos idő. Erős marad a szél. Marad a hűvös, 10-11 fokos maximum.

Szerdán északkelet felől tovább csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen bukkan elő a nap. 11-12 fok körüli értékeket mérhetünk. Az északkeleti szél viharossá fokozódhat.

Csütörtökön változóan felhős idő ígérkezik elszórtan záporokkal. Még mindig erős lesz a légmozgás. 10 és 15 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Nagypénteken eleinte változóan, majd gyengén felhős lesz az ég, csapadék már nem valószínű. 15 fok köré melegszik a levegő - számolt be róla a Köpönyeg.