Mintha nem is tavasz lenne: elképesztő, milyen idővel búcsúzik a március

Erős szél és változó felhőzet várható a héten. A Nagypéntek hozhat némi változást az időjárásban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.31. 06:00
A héten az ország nyugati és északi részén fokozatosan csökken a felhőzet, azonban a déli tájakon továbbra is marad a borongós, csapadékos időjárás. A szél az egész országban erős marad. A hét második felében egyre több helyen várható némi napsütés, és a csapadék is csökkenhet. A hőmérséklet 10-15 fok között várható majd.

Hüvös tavaszi időjárás várható a héten Fotó: Orhan Namlı / Pexels (illusztráció)

Időjárás előrejelzés: továbbra is marad a hüvös időjárás

Kedden északnyugat és északkelet felől csökken a felhőzet, de a középső és a déli tájakon marad a borús, csapadékos idő. Erős marad a szél. Marad a hűvös, 10-11 fokos maximum.

Szerdán északkelet felől tovább csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen bukkan elő a nap. 11-12 fok körüli értékeket mérhetünk. Az északkeleti szél viharossá fokozódhat.

Csütörtökön változóan felhős idő ígérkezik elszórtan záporokkal. Még mindig erős lesz a légmozgás. 10 és 15 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Nagypénteken eleinte változóan, majd gyengén felhős lesz az ég, csapadék már nem valószínű. 15 fok köré melegszik a levegő - számolt be róla a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
