Mintha nem is tavasz lenne: elképesztő, milyen idővel búcsúzik a március
Erős szél és változó felhőzet várható a héten. A Nagypéntek hozhat némi változást az időjárásban.
A héten az ország nyugati és északi részén fokozatosan csökken a felhőzet, azonban a déli tájakon továbbra is marad a borongós, csapadékos időjárás. A szél az egész országban erős marad. A hét második felében egyre több helyen várható némi napsütés, és a csapadék is csökkenhet. A hőmérséklet 10-15 fok között várható majd.
Időjárás előrejelzés: továbbra is marad a hüvös időjárás
Kedden északnyugat és északkelet felől csökken a felhőzet, de a középső és a déli tájakon marad a borús, csapadékos idő. Erős marad a szél. Marad a hűvös, 10-11 fokos maximum.
Szerdán északkelet felől tovább csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen bukkan elő a nap. 11-12 fok körüli értékeket mérhetünk. Az északkeleti szél viharossá fokozódhat.
Csütörtökön változóan felhős idő ígérkezik elszórtan záporokkal. Még mindig erős lesz a légmozgás. 10 és 15 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Nagypénteken eleinte változóan, majd gyengén felhős lesz az ég, csapadék már nem valószínű. 15 fok köré melegszik a levegő - számolt be róla a Köpönyeg.
