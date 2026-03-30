Széllökésekkel és záporokkal kezdődik a hét – nem változik a borongós időjárás

A hétvégi erős szél és csapadék után tovább folytatódik a borongós idő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 06:00
Az utóbbi napokban felhős, szeles és csapadékos volt az időjárás, sőt még riasztást is kiadták az erős széllökések miatt. Sajnos a rossz idő folytatódik a hét első pár napjában is.

Nem javul az időjárás a hét elején sem
Hétfőn marad a csapadékos időjárás (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Nem javul az időjárás a hét elején sem

Hétfőn napközben átmenetileg csökken a felhőzet, de délután nyugat felől ismét borongósra fordul az ég. Csapadékra már csak elszórtan lehet számítani. A szél a nap folyamán mérséklődik, estére azonban ismét megerősödik. A hőmérséklet 11–12 fok körül alakul.

Kedden a nap nagy részében borult ég várható, helyenként záporokkal kísérve. Az északnyugati szél sok helyen erős lesz, időnként akár viharos lökésekre is lehet számítani. A nappali maximumok 9–13 fok között alakulnak.

Szerdán változó felhőzet mellett általában csapadékmentes időre számíthatunk. Hajnalban talaj menti fagy is előfordulhat, délután azonban a hőmérséklet 10–16 fok közé emelkedik – írja a köpönyeg.hu meteorológiai portál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu