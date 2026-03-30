Széllökésekkel és záporokkal kezdődik a hét – nem változik a borongós időjárás

Az utóbbi napokban felhős, szeles és csapadékos volt az időjárás, sőt még riasztást is kiadták az erős széllökések miatt. Sajnos a rossz idő folytatódik a hét első pár napjában is.

Nem javul az időjárás a hét elején sem

Hétfőn napközben átmenetileg csökken a felhőzet, de délután nyugat felől ismét borongósra fordul az ég. Csapadékra már csak elszórtan lehet számítani. A szél a nap folyamán mérséklődik, estére azonban ismét megerősödik. A hőmérséklet 11–12 fok körül alakul.

Kedden a nap nagy részében borult ég várható, helyenként záporokkal kísérve. Az északnyugati szél sok helyen erős lesz, időnként akár viharos lökésekre is lehet számítani. A nappali maximumok 9–13 fok között alakulnak.

Szerdán változó felhőzet mellett általában csapadékmentes időre számíthatunk. Hajnalban talaj menti fagy is előfordulhat, délután azonban a hőmérséklet 10–16 fok közé emelkedik – írja a köpönyeg.hu meteorológiai portál.