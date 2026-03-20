"Valaki hibázott és megölte a feleségemet" - Végzetes hasplasztika okozta az édesanya halálát - Videó

Meghalt a 47 éves édesanya, aki TikTokon dokumentálta hasplasztika műtétjét. Rendkívüli komplikációk léptek fel nála. Most a közösségi médián figyelmeztetik egymást a nők a műtét kockázataira – közölte a People.

Végzetes hasplasztika okozta az édesanya halálát

Hasplasztika miatt vesztette életét a TikTokker

Nagyon régóta vártam erre

– mondta Rachel Tussey egy TikTok-videóban a kozmetikai beavatkozás előtt.

Rachel több mint 25 ezer követőjével osztotta meg hasplasztikai műtétjének fejleményeit, mielőtt március 3-án férje bejelentette a tragikus hírt, miszerint az édesanyánál rendkívüli komplikációk léptek fel. A család szerint Rachel-t agyhalottnak nyilvánították, mielőtt lekapcsolták az életfenntartó gépekről.

A február 25-i beavatkozás előtt Rachel a TikTokon mutatta meg a műtétre való felkészülést, beleértve az orvosi konzultációt is.

Kérlek, imádkozzatok! Tudom, hogy minden rendben lesz. Nagyon régóta vártam erre

– mondta a műtét előtti videóban.

Jó kezekben vagyok, tudom, hogy Isten vigyáz rám. Csináljuk!

Március 3-án férje, Jeremy Tussey egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy a műtét utáni események nem a tervek szerint alakultak.

Elmondása szerint a felesége orvosa éppen távozóban volt és megnyugtatta a férfit, hogy a műtét nagyszerűen sikerült. Jeremy hallotta a feleségét, mintha őt szólítaná, amikor belépett egy nővér és megkérdezte a nőtől, hogy érzi magát a fájdalomcsillapító beadása után. A következő pillanatra azonban senki nem számított. Rachel arca elszíneződött és nem reagált, amikor szólongatták. Ekkor egy nővér megkezdte az újraélesztést. Közben hívták a plasztikai sebészt, aki mondta, hogy azonnal hívják ki a mentőket. A mentősök a TriHealth Bethesda North kórházba szállították át, ahol Rachel-t életfenntartó gépekre kapcsolták.

Több mint hat percig nem kapott oxigént

– mondta Jeremy a videóban.

Tegnap este azt mondták, hogy agyhalott...

Jeremy megfogadta, hogy kideríti, mi vezetett a tragédiához.

Számomra ez inkompetenciának tűnik

– mondta, majd hozzátette:

Valaki hibázott és megölte a feleségemet

Március 5-én GoFundMe-gyűjtést indítottak Rachel és családja számára. A leírás szerint Jeremy szívszorító döntést hozott és lekapcsolták őt a gépekről. A család ügyvédet fogadott, de egyelőre nem indított pert a plasztikai sebész ellen. Rachel után férje, Jeremy és három gyermekük – Tristan, Alec és Livi – maradt.