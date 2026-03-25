Mától módosítható a középfokú felvételi jelentkezés sorrendje: ez a menete!

Ha a középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján a tanulók módosítani kívánják az eredeti továbbtanulási szándékukat, mától egészen március 27-ig megtehetik, méghozzá egy módosító tanulói adatlap létrehozásával, ami itt tehető meg. Fontos tudni, hogy új iskolát (és annak tanulmányi területét) viszont nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni! Nem lehetséges a tanulói adatlapon megadott tanulmányi terület törlése sem.

Ma van Jézus fogantatásának ünnepnapja is

A Gyümölcsoltó Boldogasszony napja Jézus fogantatásának, illetve a születése hírüladásának főünnepe, melyet a római katolikus egyház március 25-én ünnepel. Az ünnep kialakulásában fontos szerepet játszott Jakab ősevangéliuma, amely azt hirdeti, hogy a világ teremtése, Jézus fogantatása és kereszthalála ugyanazon a napon, március 25-én történt. Az ünnep napját úgy számolták ki, hogy Jézus születésének ünnepnapjától, december 25-től visszaszámoltak kilenc hónapot, és így március 25-e jött ki. 624 óta van tudomásunk Jézus fogantatásának ünnepléséről. 692-ben a trullai zsinat helyesnek ítélte ünneplését-olvasható a Wikipédián.

145 éve született Bartók Béla

Bartók Béla világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő 1881. március 25-én született. A pozsonyi gimnazista-évek után 1899-ben került Budapestre, a Zeneakadémiára. Itt ismerkedett meg Kodály Zoltánnal, akivel életre szóló, szoros szakmai és baráti kapcsolata alakult ki. Bartók egyszerre volt népzenekutató, zenetanár, zongorista és zeneszerző. Egyedi zenei stílusa a magyar népdalok és a modern európai irányzat ötvözetéből alakult ki. Legismertebb művei A kékszakállú herceg vára, A fából faragott királyfi és A csodálatos mandarin. Bartók 1945. szeptember 26-án bekövetkezett halálát leukémia okozta.

Az egyik leghíresebb ökölvívónk is márciusi születésű

Papp László háromszoros olimpiai bajnok és kétszeres Európa-bajnok ökölvívó ugyancsak március 25-én született Angyalföldön, 1926-ban. A profik között is Európa első számú öklözője volt. Futballistának készült, majd mégis ökölvívó lett, édesapja intése ellenére. Érdekesség, hogy Papp Lászlót előbb láthatták külföldön öklözni, mint itthon. 1945. szeptember 13-án Bécsben az 1. menetben kiütötte az osztrák Böhmöt, majd október 6-án következhetett a hazai bemutatkozás, amikor a nézőtérről hívták fel, mert a csepeli Bicsáknak nem volt ellenfele. Kiütéssel győzött a 2. menetben a hatszoros bajnok ellen. Ha kissé késve is, de kárpótlást kapott a boxvilágtól, 1990-ben megkapta a talán legjelentősebb profi boxszervezet, a WBC "A világ legjobb amatőr és hivatásos középsúlyú ökölvívójának" járó övét.