Mától módosítható a középfokú felvételi jelentkezés sorrendje: ez a menete!
Erre 2026. március 25. és 27. között van lehetősége a diákoknak. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a következőképp módosítható a felvételi jelentkezések sorrendje.
Ha a középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján a tanulók módosítani kívánják az eredeti továbbtanulási szándékukat, mától egészen március 27-ig megtehetik, méghozzá egy módosító tanulói adatlap létrehozásával, ami itt tehető meg. Fontos tudni, hogy új iskolát (és annak tanulmányi területét) viszont nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni! Nem lehetséges a tanulói adatlapon megadott tanulmányi terület törlése sem.
Ma van Jézus fogantatásának ünnepnapja is
A Gyümölcsoltó Boldogasszony napja Jézus fogantatásának, illetve a születése hírüladásának főünnepe, melyet a római katolikus egyház március 25-én ünnepel. Az ünnep kialakulásában fontos szerepet játszott Jakab ősevangéliuma, amely azt hirdeti, hogy a világ teremtése, Jézus fogantatása és kereszthalála ugyanazon a napon, március 25-én történt. Az ünnep napját úgy számolták ki, hogy Jézus születésének ünnepnapjától, december 25-től visszaszámoltak kilenc hónapot, és így március 25-e jött ki. 624 óta van tudomásunk Jézus fogantatásának ünnepléséről. 692-ben a trullai zsinat helyesnek ítélte ünneplését-olvasható a Wikipédián.
145 éve született Bartók Béla
Bartók Béla világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő 1881. március 25-én született. A pozsonyi gimnazista-évek után 1899-ben került Budapestre, a Zeneakadémiára. Itt ismerkedett meg Kodály Zoltánnal, akivel életre szóló, szoros szakmai és baráti kapcsolata alakult ki. Bartók egyszerre volt népzenekutató, zenetanár, zongorista és zeneszerző. Egyedi zenei stílusa a magyar népdalok és a modern európai irányzat ötvözetéből alakult ki. Legismertebb művei A kékszakállú herceg vára, A fából faragott királyfi és A csodálatos mandarin. Bartók 1945. szeptember 26-án bekövetkezett halálát leukémia okozta.
Az egyik leghíresebb ökölvívónk is márciusi születésű
Papp László háromszoros olimpiai bajnok és kétszeres Európa-bajnok ökölvívó ugyancsak március 25-én született Angyalföldön, 1926-ban. A profik között is Európa első számú öklözője volt. Futballistának készült, majd mégis ökölvívó lett, édesapja intése ellenére. Érdekesség, hogy Papp Lászlót előbb láthatták külföldön öklözni, mint itthon. 1945. szeptember 13-án Bécsben az 1. menetben kiütötte az osztrák Böhmöt, majd október 6-án következhetett a hazai bemutatkozás, amikor a nézőtérről hívták fel, mert a csepeli Bicsáknak nem volt ellenfele. Kiütéssel győzött a 2. menetben a hatszoros bajnok ellen. Ha kissé késve is, de kárpótlást kapott a boxvilágtól, 1990-ben megkapta a talán legjelentősebb profi boxszervezet, a WBC "A világ legjobb amatőr és hivatásos középsúlyú ökölvívójának" járó övét.
Ma lenne 84 éves Aretha Franklin
A tizennyolcszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő-dalszerző 1942. március 25-én született. A nemzetközi popsajtó "Lady Soul"-nak és "Queen of the Soul"-nak nevezte. Apja templomi kórusában gospeleket kezdett énekelni, majd 1960-tól a Columbia kiadónál rhythm'n'bluest, 1966-tól az Atlantic kiadónál soul lemezeket készített. 1981-től énekelt együtt George Michaellel, Elton Johnnal (aki szintén ezen a napon született) és Whitney Houstonnal.
Három helyen lesz véradás ma Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.),
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.),
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.).
Ma már 20 fok is lehet
A koponyeg.hu szerint szerdán a nap első felében sok napsütés ígérkezik, később azonban fokozatosan megvastagszik a fátyolfelhőzet. Estétől nyugat felől csapadék érkezhet. Napközben 14 és 20 fok közötti értékek valószínűek.
Ma kezdődik az Anilogue Nemzetközi Filmfesztivál is
Ezen a héten ( március 25–29.) minden az animációs filmek körül forog majd az Uránia Nemzeti Filmszínházban, hiszen érkezik a 23. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, ahol az elmúlt év legjelentősebb animációs alkotásait láthatjuk a világ minden tájáról. A fesztivál a " Egy csodálatos élet" című alkotással nyit majd. A filmekről, jegyárakról és a részletes programról itt lehet bővebben tájékozódni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre