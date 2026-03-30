Felavatták a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága új székhelyét Budapesten

A hétfői ünnepség elején Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlői szavait.

Nagy megtiszteltetés egy ország számára, ha fővárosát egy világszervezet választja székhelyéül. Ennél is szívmelengetőbb, hogy a siket sportolókat képviselve önök egy rendkívül nemes küldetést valósítanak meg, amelynek mostantól Budapest lesz a központja. Meggyőződésem, hogy remek döntést hoztak! Mi, magyarok ugyanis nemcsak szeretjük a sportot, de nemzeti önbecsülésünk fontos részének tartjuk. Ahogy a sport mindenkié, úgy az a büszkeség is közös, amellyel sportolóinknak az olimpiákon, paralimpiákon, siketlimpiákon nyújtott teljesítményét elismerjük

- írta a kormányfő.

„Ugyanakkor legalább ennyire jó látni, hogy az önök döntése annak az áldozatos munkának is szól, amelyet a magyar edzők, szakemberek és civilek hosszú ideje végeznek itthon a siket sportolókért. Éppen ezért vagyok biztos abban, hogy a most megnyíló iroda - Kósa Ádám elnök úr vezetésével - nemcsak adminisztratív központ lesz, hanem egy bátor és elkötelezett közösség otthona, amelynek tagjai egy emberként szolgálják majd a siket sportolókat, tovább erősítve az esélyegyenlőség kultúráját az egész világon” - fogalmazott Orbán Viktor, aki köszöntötte az ICSD-t Magyarországon és sok sikert kívánt a munkájához.

Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérütek Szövetségének elnöke emlékeztetett, hogy az új székhelyre pályázatot írt ki az ICSD, ezt a magyar kormány támogatásával, két év előkészítő munka után nyerték el tavaly. A kormány anyagi támogatást nyújt az iroda működéséhez is - tette hozzá.

Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében kiemelte: itthon a sport 2010 óta stratégiai ágazat, s a közösségi, valamint versenysport fejlesztése mellett fontos cél, hogy a sportdiplomácia területén is erősödjön Magyarország.

„Hisszük, hogy a magyar sport hozzá tud járulni a nemzetközi sport fejlődéséhez is. Köszönjük a bizalmat, bízom benne, hogy Magyarország jó házigazda lesz” - mondta az ICSD jelenlévő elnökségi tagjainak a politikus, támogatásáról biztosítva a szervezetet.