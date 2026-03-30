Felavatták a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága új székhelyét Budapesten
Felavatták a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága (ICSD) új székhelyét Budapesten. A szervezet Lausanne-ból teszi át a központját Magyarországra.
A hétfői ünnepség elején Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlői szavait.
Nagy megtiszteltetés egy ország számára, ha fővárosát egy világszervezet választja székhelyéül. Ennél is szívmelengetőbb, hogy a siket sportolókat képviselve önök egy rendkívül nemes küldetést valósítanak meg, amelynek mostantól Budapest lesz a központja. Meggyőződésem, hogy remek döntést hoztak! Mi, magyarok ugyanis nemcsak szeretjük a sportot, de nemzeti önbecsülésünk fontos részének tartjuk. Ahogy a sport mindenkié, úgy az a büszkeség is közös, amellyel sportolóinknak az olimpiákon, paralimpiákon, siketlimpiákon nyújtott teljesítményét elismerjük
- írta a kormányfő.
„Ugyanakkor legalább ennyire jó látni, hogy az önök döntése annak az áldozatos munkának is szól, amelyet a magyar edzők, szakemberek és civilek hosszú ideje végeznek itthon a siket sportolókért. Éppen ezért vagyok biztos abban, hogy a most megnyíló iroda - Kósa Ádám elnök úr vezetésével - nemcsak adminisztratív központ lesz, hanem egy bátor és elkötelezett közösség otthona, amelynek tagjai egy emberként szolgálják majd a siket sportolókat, tovább erősítve az esélyegyenlőség kultúráját az egész világon” - fogalmazott Orbán Viktor, aki köszöntötte az ICSD-t Magyarországon és sok sikert kívánt a munkájához.
Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérütek Szövetségének elnöke emlékeztetett, hogy az új székhelyre pályázatot írt ki az ICSD, ezt a magyar kormány támogatásával, két év előkészítő munka után nyerték el tavaly. A kormány anyagi támogatást nyújt az iroda működéséhez is - tette hozzá.
Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében kiemelte: itthon a sport 2010 óta stratégiai ágazat, s a közösségi, valamint versenysport fejlesztése mellett fontos cél, hogy a sportdiplomácia területén is erősödjön Magyarország.
„Hisszük, hogy a magyar sport hozzá tud járulni a nemzetközi sport fejlődéséhez is. Köszönjük a bizalmat, bízom benne, hogy Magyarország jó házigazda lesz” - mondta az ICSD jelenlévő elnökségi tagjainak a politikus, támogatásáról biztosítva a szervezetet.
Az ICSD a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) társszervezete, mely 1924-as alapítása óta szervezi a siketek nemzetközi sporteseményeit. Tavaly volt a 25. nyári, jövőre lesz a 21. téli siketlimpia.
Fürjes Balázs, a NOB állandó tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság esélyegyenlőségi bizottságának tagja kiemelte, hogy Budapestet egyre több nemzetközi sportszövetség tekinti otthonának, példaként említette a Nemzetközi Judo Szövetséget, a Nemzetközi Kajak-Kenu szövetséget, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetséget (FINA) és a sport tisztaságát felügyelő ITA európai központját.
Fontosnak tartjuk, hogy a sport mindenki számára elérhető legyen. Sportesemények kapcsán Magyarországon soha egyetlen vízumot nem utasítottak vissza, mindenkit örömmel fogadnak. Budapesten mindenki otthon érezheti magát
- hangsúlyozta.
Az ICSD-t 2022 óta elnökként irányító Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár emlékeztetett, hogy a szervezet 1924-es alapításánál Magyarország is ott volt. Mint mondta, a szervezet jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt száz évben, szoros és gyümölcsöző kapcsolatban állnak az olimpiai mozgalommal, most pedig újabb kitörési ponthoz érkeztek. Jelezte, hogy a fogyatékossággal élők között a siketlimpia a paralimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye.
A jelenlévők - többek között három magyar siketlimpiai érmes, a curlinges Kiss Anett, az atléta Gál Nikolett és az úszó Boros Tamara társaságában - az ünnepség végén átvágták az avatást szimbolizáló szalagot - írja az MTI.
