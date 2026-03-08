RETRO RÁDIÓ

Deutsch Tamás: „Brüsszel és a Tisza háborúpárti, a magyarok azonban békét akarnak”

A Fidesz EP-képviselője szerint Brüsszel és a Tisza háborúpárti, a magyarok azonban békét akarnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 12:59
Módosítva: 2026.03.08. 14:27
fidesz deutsch tamás Háborúellenes Gyűlés

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője a debreceni Háborúellenes Gyűlésen adott interjút a Borsnak, amiben kifejtette a Tisza Párttal kapcsolatos véleményét. Deutsch Tamás szerint Brüsszel és a Tisza háborúpárti, a magyarok azonban békét akarnak.

Deutsch Tamás
Deutsch Tamás szerint a Tisza Párt háborúpárti álláspontot képvisel / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Deutsch Tamás: „Egyértelmű, hogy a Tisza Párt háborúpárti!”

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője a debreceni Háborúellenes Gyűlésen kifejtette, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén 

elvenné a magyar családok pénzét és azt az ukránok háborújára költené.

A nemzeti kormány a magyarok érdekeit képviseli, a Tisza Párt pedig ukránbarát, ukránpárti álláspontot képvisel. Belevinné Magyarországot azon európai uniós országok sorába, akik támogatják az ukrajnai háborút, úgy döntenének, hogy Magyarország beszállna Ukrajna pénzügyi finanszírozásába. Elvenné a magyar családoktól a pénzt és Brüsszelen keresztül ez Kijevbe jutna. Készek lennének még arra is, hogyha európai országok katonái mennének Ukrajnába, akkor magyar katonákat is küldjenek

– fogalmazott a Fidesz EP-képviselője a Tisza háborúpárti álláspontjával kapcsolatban.

 

 

