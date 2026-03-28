„Isten nyugosztaljon” – Meghalt David Cornstein volt amerikai nagykövet
Szomorú bejegyzést tett közzé Orbán Viktor.
Meghalt David Cornstein, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete. A milliárdos üzletember és filantróp 87 éves korában hunyt el. Egykor nagy szerepe volt az amerikai–magyar kapcsolatok helyreállításában.
Magyarország egy baráttal szegényebb lett. Isten nyugosztaljon, David!
- írta Orbán Viktor közösségi oldalán.
